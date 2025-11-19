Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Después del caos que representó el arranque de actividades de Miss Universe 2025 hace dos semanas, faltan ya sólo unas horas para descubrir quién se coronará como la mujer más bella del planeta, pero como cada edición tiene sus propias curiosidades que la hacen única y aquí te contamos algunas de este año.

Lo que debes saber de Miss Universo 2025

1.- Inicialmente serían 122 participantes, pero debido a salidas inesperadas han quedado 119 participantes.

2.- Entre las aspirantes que decidieron abandonar el certamen están: Alemania, Persía, Niger e Islandia.

3.- Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda son los países que tendrán una representante por primera vez en Miss Universo.

4.- Hay otros países que por diversas razones tenían años sin mandar una candidata y que este año regresan: Eslovenia, Irak, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

5.- Países como China, Mauricio, Polonia, República Democrática del Congo y Trinidad y Tobago, tuvieron que destituir a su reina y mandar a la primera finalista, por motivos como: problemas personales, pérdida de franquicia, desacuerdos con los contratos, etcétera.

6.- Por primera vez se eligió a Miss Latina, es decir, la representante de los hispanos y latinoamericanos radicados en Estados Unidos, este año fue Yamilex Hernández, de República Dominicana.

7.- Todo un misterio envuelve a las representantes de Surinam y Macedonia del Norte, Chiara Wijntuin e Iman Totic, quienes aparecen en la app donde el público vota por su favorita, pero no han sido vistas en las actividades.

8.- La concursante de Ruanda, Solange Tuyishime Keita, es la de mayor edad en el certamen, tiene 44 años de edad; y la más pequeña es Alena Kucheruk, de Bielorusia con 18 años.

9.- Huong Giang, representante de Vietnam, es la primera mujer trans asiática en competir en Miss Universe.

10.- El jurado de este año está compuesto por: Andrea Meza (Miss Universo 2020), Sharon Fonseca (modelo y empresaria venezolana), Romero Britto (pintor y artista brasileño), Ismael Cala (periodista y escritor cubano), Saina Nehwal (badmintonista india), Chalida Thaochalee (Miss Tailandia 1998) y Louie Heredia (cantante filipino).

11.- La nueva Miss Universo será coronada nuevamente con la tiara Luz del Infinito o Lumière de l'Infini, que fue presentada el año pasado en México.

12.- Esta será la edición más digital, debido al uso de una app para la votación global, avatares con IA, contenido y streaming en tiempo real por diversas plataformas.

13.- Se seguirán aplicando los lineamientos con los cuales las mujeres solteras, casadas y divorciadas pueden competir, también las que tienen hijos y no hay límite de edad.

14.- Esta es la cuarta vez que Tailandia es sede de Miss Universo, fue en 1992, 2005 y 2018.

15.- Miss Universo ha dejado de ser sólo un concurso de belleza, también se busca a una mujer que impacte con su historia y belleza, por eso Fátima Bosch representante de México, impactó al alzar la voz en contra del maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.