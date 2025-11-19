logo pulso
Detenido en Puebla individuo buscado por FBI por homicidio en EU

Mario Guadalupe, señalado por homicidio en EU, es capturado en Puebla por la Policía Estatal

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 12:43 p.m.
A
Detenido en Puebla individuo buscado por FBI por homicidio en EU

PUEBLA, Pue., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Un hombre que era buscado por homicidio por el gobierno de Estados Unidos –un objetivo prioritario del Federal Bureau of Investigation (FBI)-, fue capturado de manera fortuita en Puebla.

Se trata de un hombre identificado como Mario Guadalupe "N", buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre durante un intento de robo ocurrido el 1 de febrero de 2012 en Fairfield, California.

Fue la Policía Estatal quien logró su detención por posesión de estupefacientes, sin embargo, al hacer una búsqueda en las distintas plataformas se encontró que el FBI ofrecía una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que permitiera su identificación, captura y posterior condena.

Mario Guadalupe "N", quien también se identificaba como José Francisco "N", era buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre durante un intento de robo ocurrido el 1 de febrero de 2012 en Fairfield, California.

Por este hecho, el Tribunal Superior del Condado de Solano lo acusó de homicidio. Y en febrero de 2022, el Tribunal Federal del Distrito Este de California emitió una orden judicial de arresto en su contra por darse a la fuga para evadir el proceso penal.

Tras su ubicación y detención, se llevó a cabo una operación interinstitucional para su traslado aéreo de Puebla al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y, posteriormente, al Aeropuerto Internacional de Houston, Estados Unidos.

SLP

El Universal

Mario Guadalupe, señalado por homicidio en EU, es capturado en Puebla por la Policía Estatal

