Miss Universo expulsa a la candidata panameña

La noche del viernes, Miss Universo lanzó un comunicado donde informaba que Italy Mora había quedado expulsada de la competición, luego de que la comisión disciplinaria de la organización llevara a cabo una auditoría que demostró que era lo mejor para el certamen, sin embargo, guardó completo hermetismo al no querer revelar el motivo, lo que ha generado que surja una versión extraoficial de lo que pudo haber pasado.

Fue en agosto pasado, cuando la modelo panameña Italy Mora se llevó el título de Miss Panamá, del que fue destituida este viernes, noticia que ha causado revuelo, pues a pesar de que la organización de Miss Universo aclaró que no darían a conocer las causas de su expulsión.

"La organización de Miss Universo desea remarcar la importancia de mantener la confidencialidad y el respeto durante este proceso. (...) Solicitamos amablemente a todos que respeten la privacidad de nuestra candidata de Panamá durante este tiempo y que eviten especulaciones innecesarias que puedan afectar negativamente a todas las partes involucradas".

Y aunque la petición de no alentar a las especulaciones fue reiterativa en el comunicado, las redes sociales ya están inundadas de videos en los que se especula que fue porque Mora, de 19 años, tuvo un comportamiento incorrecto, que violaría los estatutos establecidos en la competencia.

Una de las versiones que más ha sonado es que Italy y el director de Miss Panamá hicieron trampa, al rentar una habitación, sin consentimiento de la organización, para que la joven fuera arreglada por un estilista personal.

Aseguran que, cuando la comisión disciplinaria buscó a Mora en la habitación donde se hospeda con una de sus compañeras, Celinee Santos Frías / Miss República Dominicana, le preguntaron a esta por el paradero de Italy, quien, presuntamente, se encontraba arreglándose en el cuarto extra.

Y aunque prometen que Celinee aseguró que no sabía en donde se encontraba su compañera, el hecho de que ella fuera cuestionada habría causado un conflicto entre ella e Italy.

Sin embargo, el novio de la joven panameña, el empresario Juan Abadía recurrió a sus redes aclarares para desestimar dicha versión, asegurando que su pareja no tuvo ningún desencuentro con Miss República Dominicana.

Además, aprovechó para aclarar que él tampoco estuvo involucrado en su destitución, como también se ha dicho, pues hay quienes indican que Juan visitaba, sin permiso, a Italy.

Hasta este sábado, Mora no ha hecho ningún pronunciamiento público acerca de los acontecimientos.