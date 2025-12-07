Misterio resuelto: quién es Robert Bob Gray, el hombre detrás de Pennywise

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Desde su primera aparición en la novela de Stephen King, Pennywise se ha consolidado como uno de los villanos más icónicos del terror moderno. Este payaso aterrador ha dejado una marca imborrable en la cultura popular, especialmente entre los fanáticos del terror.

Sin embargo, detrás del payaso que aterroriza a los niños de Derry se esconde un misterio que ha intrigado a los lectores y espectadores durante décadas: ¿quién es realmente Robert "Bob" Gray?

La reciente serie de HBO Max, "It: Welcome to Derry", arroja nueva luz sobre este misterio, combinando terror, drama familiar y elementos de historia sobrenatural. En el episodio 6, la narrativa se centra en Ingrid, una mujer con vínculos con los sucesos sobrenaturales de Derry.

Ingrid trabaja en el hospital psiquiátrico donde Lily fue internada tras la muerte de su padre. Allí, la serie mezcla el terror de Pennywise con los recuerdos más dolorosos de la protagonista. Ingrid escucha a una niña que asegura ver a un payaso llamado Pennywise, quien la invita a bajar al sótano del hospital. Aunque los doctores desestiman la historia, Ingrid decide acompañarla.

Lo que encuentra es escalofriante: un globo rojo anuncia la presencia del monstruo y, finalmente, Pennywise aparece adoptando la forma del padre de Ingrid, un payaso de carnaval fallecido, llamado Robert "Bob" Gray.

En la novela original de 1986, Robert "Bob" Gray es uno de los alias que Pennywise adopta para mezclarse entre los habitantes de Derry. Este disfraz le permite pasar desapercibido, siendo un depredador que se alimenta del miedo infantil.

Aunque Stephen King nunca aclaró si Bob Gray fue alguna vez una persona real, la teoría más popular indica que fue un artista circense que vivió en Derry a principios del siglo XX. Según esta hipótesis, la entidad habría asesinado al verdadero Bob Gray y adoptado su identidad, utilizando la forma de payaso para acercarse a los niños y alimentarse de sus miedos.