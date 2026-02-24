Muere Héctor Zamorano, cantante de La academia primera generación
Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia, lanzó en 2003 su álbum debut
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-Héctor Zamorano , uno de los participantes de la primera generación de " La academia
" murió a los 47 años. La noticia fue dada a conocer por TV Azteca, a través de sus diferentes redes sociales, donde expresó su sentido pésame por la pérdida del cantante.
Héctor fue el primero de 14 participantes en ser eliminado del concurso de canto; durante su estancia en el reality, el joven que, en esa época tenía 23 años, interpretó el tema "A todo pulmón".
Sin embargo, su objetivo de convertirse en un cantante profesional no se detuvo ahí, al año siguiente, en 2003, lanzó su álbum debut"Mi sabor", del cual se desprende su canción más conocida "Batido de coco".
En esa época, en una entrevista para "TVT", el cantante mostró entusiasmo por el buen recibimiento de su producción discográfica y confió que, en enero de 2004, volvería al estudio de grabación para preparar su segundo álbum, el cual nunca vio la luz.
"Se ha colocado muy bien en varias partes de la República, incluido el Distrito Federal, me ha traído muchas satisfacciones este disco, me ha abierto muchas oportunidades; ya está el segundo material discográfico, voy a estar como un mes grabando el disco y a finales de primero o inicios de marzo grabó el videoclip del primer sencillo", contaba.
Zamorano también apareció en televisión, en melodramas como "Súbete a mi moto" y en algunas obras de teatro.
Además, pronto volvió al mundo de los realitys, cuando participó en "Desafío de estrellas", en 2003 y, más adelante, en 2010 en "Segunda oportunidad".
