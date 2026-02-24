logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arman mitin en favor de Ruth González en Valles

Por Huasteca Hoy

Febrero 24, 2026 03:31 p.m.
A
Arman mitin en favor de Ruth González en Valles

CIUDAD VALLES.- Evento de toma de protesta de Comité del Partido Verde se convierte en mitin para la senadora Ruth González Silva en el Manuel Gómez Morín. 

Aunque la cita era a las cinco, el acto oficial comenzó después de las seis y media de la tarde, que fue cuando arribó la senadora a las canchas de handball, en donde se reunieron tres mil personas vestidas de verde, cientos de ellas, del Ayuntamiento. 

El acto protocolario de entrega de nombramientos y toma de protesta al nuevo comité, en el que David Medina Avendaño se erige como líder del Verde duró unos cuantos minutos, pero el momento culminante fue cuando la senadora tomó el micrófono y la turba le gritaba "¡Gobernadora!, Gobernadora!". 

La senadora dijo, entre otras cosas, que había que apostar por la continuidad del Gobierno de su esposo, Ricardo Gallardo Cardona, que había que elegir "todo Verde" para el 2027 y, aunque no se proclamó ni se autodenominó de ninguna manera, agradecía cuando resonaban los gritos de "¡Gobernadora, Gobernadora!". 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Afuera del recinto deportivo, una treintena de autobuses urbanos con la leyenda de "Especial" en la marquesina esperaban para llevar de regreso a los asistentes a la fiesta verde.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arman mitin en favor de Ruth González en Valles
Arman mitin en favor de Ruth González en Valles

Arman mitin en favor de Ruth González en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina
Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

SLP

El Universal

Rosa María Huerta es señalada tras difundirse imágenes desde la Presidencia Municipal

Reportan seis casos de dengue
Reportan seis casos de dengue

Reportan seis casos de dengue

SLP

Redacción

Ni el frío ha parado a los zancudos

Abrirán sucursal de KFC en Rioverde
Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

SLP

Carmen Hernández

La apertura del negocio generará fuentes de empleo