Musical de Tina Turner en su primera gira tras su muerte

NUEVA YORK. - La gira nacional de “Tina — The Tina Turner Musical” de Broadway debutará en California esta semana y llega como una conmovedora celebración póstuma luego de la muerte de la estrella del rock el mes pasado.

“Tina” se estrena en Los Ángeles en el Teatro Pantages de Hollywood el miércoles, muy cerca de donde se encuentra su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y de donde grabó para Capitol Records. Se presentará allí hasta el 9 de julio, seguido de dos semanas en el Segerstrom Center for the Arts en Costa Mesa y paradas en San Diego, San Francisco y San José a finales de este verano.

“Siempre hemos querido que el público esté con ella en la sala y obviamente va a tener un significado aún más especial ahora que se ha ido de nosotros físicamente”, dijo Katori Hall una de las escritoras del libreto.

“Pero su energía, su espíritu, obviamente se han entretejido en nuestros procesos creativos. Y rezo para que siempre podamos darle a cada miembro del público un pedacito de Tina cuando vengan al espectáculo”.

Turner, quien sobrevivió a un matrimonio horrible para triunfar en la mediana edad con éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “Better Be Good To Me”, murió el mes pasado en Küsnacht, cerca de Zúrich. Tenía 83 años.

Después de California, la obra continuará su gira nacional, visitando 37 ciudades más en Norteamérica la próxima temporada. El musical ha estado de gira regularmente desde el otoño de 2022. También hay producciones en el West End de Londres, así como en Sydney, Australia y Stuttgart, Alemania.