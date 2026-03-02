Netflix anuncia estrenos de series y películas para marzo 2026
Entre los estrenos destacan series de distintos géneros y películas como Peaky Blinders: El hombre inmortal.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El inicio de un
nuevo mes significa que llegan más series y películas para enriquecer el acervo de la famosa plataforma de streaming, Netflix.
Si aún no sabes qué serie empezarás ahora, o cuál será tu siguiente "watch" para esa noche de películas con amigos, sigue leyendo, pues aquí te contamos qué será lo más destacado de la cartelera de marzo.
"One Piece T2" - 10 de marzo
Tras dos años y medio de su lanzamiento, la espera llega a su fin para los amantes de "One Piece", pues Luffy y la tripulación regresan a la pantalla chica con la segunda temporada de este live action.
En esta segunda temporada, Luffy y su tripulación llegarán al Grand Line, una región del océano conocida por su peligrosidad y por albergar a los piratas más temidos. Se anticipa el inicio de la saga de Alabasta, uno de los arcos narrativos más extensos y queridos del manga y el anime.
"Vladimir" - 5 de marzo
Esta serie, adaptada por Julia May Jonas y basada en la novela de la misma autora, se ha posicionado como uno de los grandes estrenos de Netflix para marzo.
Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo... y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.
"Un novio por suscripción" - 6 de marzo
El boom de las series sur coreanas crece cada día, y esta producción es el ejemplo perfecto de ello. Entre un elenco estelar, con Jisoo, cantante de BlackPink, y Seo-In-guk, "Un novio por suscripción" se ha convertido en una de las series de este género más esperadas.
Contará la historia de Seo Mi?rae, quien está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.
Otras series que se estrenan en Netflix en marzo
- "La casa de muñecas de Gaby" - 2 de marzo
- "Terapia para dos" - 4 de marzo
- "Una amistad, Un asesinato" - 5 de marzo
- "El asesino de TikTok" - 6 de marzo
- "Hola, clase" - 6 de marzo
- "Los dinosaurios" - 6 de marzo
- "La luz que aún nos guía" - 6 de marzo
- "Plaza Sésamo" - 9 de marzo
- "El amor es ciego, el reencuentro" - 11 de marzo
- "La edad del amor" - 11 de marzo
- "Un lugar para soñar T7" - 12 de marzo
- "Seducción fatal T3" - 13 de marzo
- "Dinastía Los Murdoch" - 13 de marzo
- "Esa noche" - 13 de marzo
- "La primera vez T4" - 18 de marzo
- "Emergencia radioactiva" - 18 de marzo
- "Furias T2" - 18 de marzo
- "JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run" - 19 de marzo
- "Academia unicornio" - 19 de marzo
- "Ni listos ni preparados: Texas" - 24 de marzo
- "Aprendiendo a vivir T3" - 25 de marzo
- "Harry Hole" - 26 de marzo
- "Algo terrible está a punto de suceder" - 26 de marzo
Películas que llegan a Netflix durante marzo
"Máquina de Guerra" - 6 de marzo
En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.
"Peaky Blinders: El hombre inmortal" - 20 de marzo
Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país.
"Aún es de noche en Caracas" - 27 de marzo
Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir al colapso de Venezuela bajo una nueva y frágil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean.
Otras películas que se estrenan en Netflix en marzo
- "Flow Callejero 3" - 4 de marzo
- "Parque Lezama" - 6 de marzo
- "Louis Theroux: Dentro de la machosfera" - 11 de marzo
- "Un destino en Corea" - 12 de marzo
- "Detox de plásticos" - 16 de marzo
- "La línea roja" - 26 de marzo
- "53 domingos" - 27 de marzo
- "Al descubrimiento: La muerte y la vida de Lamar Odom" - 31 de marzo
