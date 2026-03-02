Netflix anuncia estrenos de series y películas para marzo 2026

CIUDAD DE MÉXICO

2 (EL UNIVERSAL).- El inicio de un

Tras dos años y medio de su lanzamiento, la espera llega a su fin para los amantes de "One Piece", pues y la tripulación regresan a la pantalla chica con la de este live action.En esta y su tripulación llegarán al, una región del océano conocida por su peligrosidad y por albergar a los piratas más temidos. Se anticipa el inicio de la, uno de los arcos narrativos más extensos y queridos del manga y el anime." - 5 deEsta serie, adaptada por y basada en la novela de la misma autora, se ha posicionado como uno de los grandes estrenos para Una se con un apuesto colega nuevo... y lanza al vacío su ya de por sí complicados" - 6 deEl boom de las series sur coreanas crece cada día, y esta producción es el ejemplo perfecto de ello. Entre un elenco estelar, con, cantante de, y Seo-In-guk, "" se ha convertido en una de las series de este género más esperadas.Contará la historia de Seo Mi?rae, quien está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un virtual es despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero Otras series que se estrenan en en- "" - 2 de- "" - 4 de- "" - 5 de- "" - 6 de- "" - 6 de- "" - 6 de- "" - 6 de- "" - 9 de- ", el reencuentro" - 11 de- "" - 11 de- "" - 12 de- "" - 13 de- "" - 13 de- "" - 13 de- "" - 18 de- "" - 18 de- "" - 18 de- "Steel Ball Run" - 19 de- "" - 19 de- ": Texas" - 24 de- "" - 25 de- "" - 26 de- "está a punto de suceder" - 26 dePelículas que llegan a durante" - 6 deEn su última misión de entrenamiento, un debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.: El hombre inmortal" - 20 deCuando su hijo se ve envuelto en una debe salir de su autoexilio y regresar a Birmingham para salvar a su familia y su país." - 27 deTras la muerte de su madre, lucha por sobrevivir al bajo una nueva y frágil identidad, pero el dolor y la violencia política la rodean.Otras películas que se estrenan en en- "" - 4 de- "" - 6 de- ": Dentro de la machosfera" - 11 de- "" - 12 de- "" - 16 de- "" - 26 de- "" - 27 de- ": La muerte y la vida de" - 31 de