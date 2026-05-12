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Camerino

NICK PASQUAL CULPABLE DE INTENTO DE ASESINATO

Por El Universal

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
NICK PASQUAL CULPABLE DE INTENTO DE ASESINATO

Nick Pasqual, reconocido por su participación en la serie "How I met your mother", fue declarado culpable de intento de asesinato.

Según información publicada por "Entertainment Weekly", el juicio contra Pasqual se llevó a cabo este viernes en Los Ángeles, donde el jurado lo condenó por un ataque ocurrido hace dos años contra su entonces exnovia, la maquilladora Allie Shehorn.

Además, el jurado determinó que Pasqual utilizó un arma mortal y causó lesiones graves a la chica.

Los hechos se remontan a mayo del 2024, cuando Nick desobedeció una orden de restricción, acudió a la casa de Shehorn y la apuñaló en más de 20 ocasiones. Posteriormente fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México.

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Durante el juicio, la maquillista narró lo ocurrido en su casa y cómo intentó defenderse luego de que el actor irrumpió en su hogar.

"Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta", declaró ante el jurado.

La audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 2 de junio. Pasqual podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

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