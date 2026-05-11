Jovencito en moto fallece al derrapar

Un joven de apenas 18 años de edad perdió al vida al derrapar en su motocicleta y golpearse en la cabeza con un vehículo estacionado, esto cuando se desplazaba por una calle de la comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente a Soledad.

El lamentable percance tuvo lugar después de las 14:00 horas de este domingo, en que el adolescente circulaba a bordo de su motocicleta Pulsar 200 cc por la Avenida de las Américas de sur a norte en la mencionada comunidad.

Al llegar a la altura de la calle Julián Carrillo, perdió el control de la dirección y así se desplomó al piso para derrapar y golpearse contra un remolque tipo jaula que ahí se encontraba estacionado sobre la banqueta. Todavía la motocicleta siguió unos metros más adelante y finalmente se detuvo en la zona de rodamiento.

Testigos del accidente pidieron auxilio y al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes procedieron a atender al jovencito pero se percataron que ya había perdido la vida víctima de los fuertes golpes que presentaba.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron como primeros respondientes y aseguraron el área para que el resto de las autoridades iniciara las diligencias.

Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo del infortunado joven, que fue enviado al Semele para ser entregado a los familiares.

Asimismo, la motocicleta fue depositada en una pensión y el caso fue turnado ante el Ministerio Público en donde se llevarían a cabo las diligencias legales.