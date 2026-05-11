Terrible muerte de motociclista en el D. Juárez

Terrible muerte tuvo un joven que viajaba en motocicleta por el segundo nivel del distribuidor Juárez, en donde perdió el control de la dirección y chocó contra la contención para de esta forma desplomarse hacia el piso quedando sin vida sobre la plataforma circular en la parte baja.

El accidente se registró después de las seis de la mañana de este domingo, cuando el ahora occiso, de 21 años de edad, circulaba a bordo de su motocicleta Itálika color negro por el ramal del segundo nivel en dirección a la avenida Salvador Nava.

Sin embargo, al llegar a la curva derrapó y chocó contra el muro de contención, cayendo al vacío y terminó en plataforma circular del distribuidor. Algunos testigos pidieron auxilio y al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al valorar al motociclista lo encontraron ya sin signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal capitalina procedieron a cerrar el área aplicando los protocolos de seguridad para que las demás autoridades iniciaran las indagatorias.

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Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Vicefiscalía Científica iniciaron con el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia para entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Asimismo, personal de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, la moto que tripulaba el infortunado fue enviada a una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para las diligencias legales.