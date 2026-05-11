Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas

A causa de conflictos anteriores, dos hombres protagonizaron una riña mortal en la carretera a Zacatecas, en donde uno de ellos asesinó al otro a puñaladas; ambos son originarios de la comunidad Ranchería de Guadalupe, perteneciente a Mexquitic de Carmona.

El pleito tuvo lugar después de las cuatro de la tarde de este domingo, cuando el ahora occiso de 28 años de edad, circulaba en una camioneta GMC de color negro y de procedencia americana por la carretera a Zacatecas.

Fue en el kilómetro 30, por el entronque a Ahualulco, en donde fue alcanzado por el otro sujeto que iba en una camioneta roja y los dos se hicieron de palabras hasta que el segundo chocó a la unidad del primero y lo hizo detenerse.

El conductor chocado descendió para enfrentar al rival, pero éste lo recibió cuchillo en mano y se le avalanzó encima propinándole varias puñaladas sin darle tiempo a defenderse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, el agresor se dio a la fuga dejando al lesionado a orilla de la carretera junto a su camioneta y algunos testigos pidieron ayuda, acudiendo paramédicos de Mexquitic de Carmona pero al atenderlo determinaron que ya había fallecido víctima de las heridas punzo-penetrantes que presentaba realizadas por arma blanca.

Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que las demás autoridades iniciaran las indagaciones. Junto al cuerpo estaba el cuchillo que el presunto responsable utilizó en el homicidio.

En el lugar del hecho algunos testigos indicaron a las autoridades que horas antes tanto el ahora occiso como el presunto agresor ya habían sostenido una pelea en la comunidad de Ranchería de Guadalupe, donde son originarios por diversas diferencias que sostenían entre ellos.

Elementos de la Policía de Investigación arribaron para iniciar las indagaciones y se indicó que hay pistas sobre la identidad del agresor pero se ignora su paradero ya que tras el ataque se dio a la fuga con rumbo desconocido.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley y entregarlo a los familiares, en tanto que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación sobre el asesinato.