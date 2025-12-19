Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, diagnosticado con esquizofrenia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Nuevos detalles han salido a la luz en torno al asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, luego de que se revelara que su hijo Nick, principal sospechoso del caso, atraviesa un cuadro severo de salud mental.

De acuerdo con TMZ, el segundo hijo del matrimonio había sido diagnosticado semanas antes con esquizofrenia y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, durante noviembre su comportamiento se volvió "alarmante", luego de que los médicos modificaran su medicación en un intento por estabilizarlo, sin resultados favorables.

Una fuente cercana al caso incluso señaló que, durante ese periodo, Nick parecía estar fuera de sí. Asimismo, se indicó que estaba recibiendo atención en un exclusivo centro de rehabilitación en Los Ángeles, especializado en salud mental y abuso de sustancias. Trascendió que Reiner llevaba años enfrentando problemas de adicciones, lo que habría agravado su condición psiquiátrica.

El consumo de sustancias, según las fuentes, también habría intensificado los síntomas de la esquizofrenia. Esta situación podría abrir la posibilidad de que el hombre de 32 años se declare no culpable por razón de demencia.

El miércoles, Nick Reiner compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles para responder por los cargos relacionados con la muerte de sus padres. Según TMZ, el acusado apareció en la corte detrás de un cristal, sin rendir declaración ni asumir responsabilidad por los hechos. Actualmente, permanece detenido sin derecho a fianza.

Su abogado, Alan Jackson, declaró ante el tribunal que "es demasiado pronto" para que su cliente se declare culpable, y explicó que tanto la defensa como la fiscalía acordaron aplazar la audiencia hasta el próximo 7 de enero.

La fiscalía presentó cargos contra Nick por asesinato en primer grado, con circunstancias especiales por homicidio múltiple, además del uso de un arma peligrosa. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

¿Cómo fue el asesinato de Rob y Michele Reiner?

Rob Reiner, reconocido productor de cine, y su esposa, la productora Michele Singer, fueron encontrados sin vida en su residencia el domingo, según confirmaron las autoridades en un comunicado oficial.

Romy Reiner, hermana de Nick y vecina del matrimonio, acudió al domicilio alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo 14, momento en el que descubrió los cuerpos. Tras el hallazgo, salió de inmediato de la vivienda y pidió a una amiga que se encontraba con ella que llamara al 911.

De acuerdo con TMZ, Romy declaró a la policía que su hermano era una persona peligrosa y que debía ser considerado como sospechoso desde el inicio de la investigación.