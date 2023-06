A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Si eres fan de DC Comics y aún no has visto la película "The Flash", quizá te topes con algunos spoilers, porque Javier Ibarreche explica, en TikTok, qué hace Nicolas Cage como Superman en uno de los estrenos más esperados del mes.

La película protagonizada por Ezra Miller, en la que aparecen distintas versiones de los superhéroes, incluido el mítico Batman de Michael Keaton, es un viaje a través del tiempo para "cambiar algunos acontecimientos".

Pero ¿por qué aparece Nicolas Cage si nunca ha protagonizado a Superman para una película de Superhéroes? En TikTok, Javier Ibarreche resuelve la duda sobre este cameo, que ha robado las reseñas y comentarios a la salida de la sala del cine.

Cabe resaltar que en esta película también aparece Sasha Calle, quien interpreta a Superwoman, y se encarga de apoyar a Flash en su batalla contra el pasado y el futuro.

¿Qué hace Nicolas Cage como Superman en la película "The Flash"?

El cameo ocurre en el clímax de la película, allí se ve a Nicolas Cage vestido con el mítico traje bicolor con la insignia de Superman.

Ibarreche explicó que, en los años 90, el cineasta Tim Burton iba a dirigir una película de Superman, y Nicolas Cage era el protagonista. El guionista seleccionado por Warner Bros para la entrega era Kevin Smith.

Sin embargo, Jon Peters, productor de la película, había impuesto un par de condiciones para la realización del filme, entre ellas que Superman no utilizara el traje habitual, que no volara y que librara una batalla con una araña gigante.

De acuerdo con el tiktoker, la película no prosperó y Tim Burton terminó por irse para dirigir otro proyecto, y el Superman de Nicolas Cage nunca vio la luz.

En un guiño al multiverso de superhéroes, "The Flash" contempla esta versión de Cage en el multiverso, pero para saber cómo se desarrolla la escena más vale acudir a la sala de cine para ver el desenlace.