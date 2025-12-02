Ninel Conde sorprende al cambiar el color de sus ojos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Ninel Conde está muy feliz por cómo luce con el nuevo color de sus ojos; la cantante está en México donde actúa en la puesta en escena "El Tenorio Cómico", y en la rueda de prensa de esta obra en la que participó hace nueve años, los cuestionamientos sobre su más reciente cirugía no se hicieron esperar.

Ninel consideró que es lo mismo que traer lentes de contacto, pero sin tener que batallar en picar los ojos poniéndose los lentes; la llamada "bombón asesino" contó cómo fue que se animó a someterse a una queratopigmentación.

Contó que un maquillista de Houston que se llama Diego le ofreció los pupilentes de color para una sesión de fotos, y aunque Ninel se resistió en un primer momento porque le incomodaban, aceptó ponérselos, y cuando vio las fotos quedó fascinada.

Después, fue su actual esposo quien le contó que conocía a un cirujano que practicaba la intervención para cambiar el color de ojos.

"Desde ahí dije 'qué padre', después, mi marido me dijo 'hay un doctor en Nueva York que es buenísimo'", recordó.

Conde conoció a un amigo que se hizo el procedimiento con ese doctor, quedó divino y dijo Ninel simplemente dijo: "¡wow!".

Por lo que la también actriz decidió animarse y someterse a la cirugía que dice, no es nada dolorosa; consideró que se trató de varias coincidencias lo que la llevaron a operarse.

"Coincidencias de la vida, una cosa llevó a la otra y se dieron las cosas", aseveró.

Ninel precisó que su esposo también se va a cambiar el color de ojos.

"¡Vamos a estar los dos de ojo carísimo!", bromeó.

En el programa "Hoy", Ninel presumió su nueva apariencia y enfatizó que la cirugía "es algo más simple" y que "es como una pinturita" en los ojos, preciso.

En redes, la decisión de Ninel de someterse a una nueva cirugía ha sido criticada por muchos cibernautas, pues para algunos, "la bombón asesino" ya abusó de las cirugías en el rostro.

"Wow que madura, se cambia el color de ojos porque el marido le dijo que se ve padre". "No se parece a lo que era, es otra persona", se lee.