Ubica STC camiones de transporte de personal sin permisos

Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público

Por Martín Rodríguez

Diciembre 02, 2025 12:44 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Tres autobuses particulares fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que sus operadores trasladaban personal de las empresas sin contar con permisos ni trámites oficiales. 

Los camiones fueran interceptados en flagrancia mientras movilizaban personal hacia industrias que los contrataron de manera irregular. 

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, explicó que ya había referencias anteriores de la circulación de vehículos irregulares, por lo que fue necesario realizar un operativo. 

De esta manera, la propia dependencia descubrió rutas que no están registradas de manera oficial en las que se trasladaba a personal de las empresas sin contar con ningún trámite regular, por lo que esos vehículos fueron asegurados por considerar que los operadores ponen en riesgo a los trabajadores de las empresas.

