Niurka explota en programa en vivo y se lanza contra Maryfer Centeno

A Niurka no le pareció que la grafóloga María Fernanda Centeno, mejor conocida como Maryfer Centeno le dijera en pleno programa en vivo que se ella era sólo un personaje, la cubana se mostró muy molesta con las apreciaciones de Centeno, a quien insultó y pretendió ignorar.

En el programa "Saga", que en esta ocasión no contó la presencia de su titular Adela Micha, Niurka solicitó el derecho de réplica a un análisis que MaryFer le hizo meses atrás, cuando la cubana aún era pareja de Juan Vidal.

Casi desde el comienzo de la transmisión, la tensión entre Centeno y Niurka fue evidente, y la vedette, con su peculiar estilo, levantó la voz sin permitir hablar a la joven que suele analizar el lenguaje corporal de famosos en distintos programas.

Mientras que Maryfer intentaba explicar con base en qué opinó sobre el narcisismo de Juan Vidal, Niurka no la dejaba hablar y risas, burlas y palabras altisonantes podía de nervios a los otros tres presentes en el foro, entre ellos Toñita, quien intentó en varias ocasiones bajar la intensidad del momento.

"Eso que tú haces de adivinar el cuerpo", opinó Niurka sobre la habilidad de Maryfer, a lo que Centeno respondió: "no es adivinar el cuerpo, es lenguaje corporal".

"Yo hice tu grafología, y a mí me parece que lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real", opinó la joven de 33 años sobre la colombiana.

"Niurka, tú y yo sabemos que haces esto por publicidad", insistió Centeno mientras Niurka lo negó y le respondió: "Tremenda chismosa".

Aunque la discusión fue muy acalorada, al grado de que la grafóloga invitó a Niurka a salir del foro, el ánimo fue bajando de intensidad, y en redes la llamada "mujer escándalo" colgó una foto junto a Maryfer, en la que ambas aparecen muy sonrientes: "Un final feliz", se lee en la instantánea.