No habrá reencuentro entre Chacorta y Aurelio Casillas en temporada 10

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).-

" con la actuación

, de nuevo como "Aurelio Casillas" será una realidad en lade la serie, el actor mexicano, quien estuvo ausente, anunció que estará de vuelta, eso sí no se podría ver en pantalla el esperadoentre los hermanos "Casillas", "Aurelio" y "Víctor", mejor conocido como "".Así lo dio a conocer, quien el dio vida a "" durante las primeras temporadas de la exitosa serie de, este personaje, el hermano explosivo de Aurelio, sí regresó para la serie "", sin embargo, a través de un sincero mensaje, Méndez reveló por qué no se daré enentre los hermanos "Casillas".Tras su exitosa aparición en "",agradeció el amor mostrado a su personaje, uno de los más entrañables del universo "Casillas", y en respuesta a los cuestionamientos sobre su aparición en lade "El señor de los cielos", Méndez negó que esto vaya a ocurrir, a pesar, dijo, de que lo solicitó directamente."La respuesta es no. En esto quiero ser profundamente transparente y profundamente sincero con ustedes. Yo fui personalmente a las oficinas deen Miami para poner sobre la mesa lo que significaría para ustedes unentre estos dos personajes; desgraciadamente la decisión, o la condición, como ustedes quieran leerlo ya estaba tomada", expresó el actor.Precisó que por decisiones tomadas por la empresa, el personaje de "Casillas" no estará en la nueva temporada de la serie inspirada en la vida narcotraficante mexicano Amado Carrillo."Por lo tantoentre estos dos personajes y no, '' no estará en la décima temporada de 'El señor de los cielos', decisiones tomadas por la empresa", expresó.confesó que haber estado en "" le permitió descubrir qué tan querido es el personaje de "", y él, con eso se queda."En la vida no se pueden ganar todas las batallas es correcto pero sí se puede aprender de cada una de ellas y yo aprendí muchísimo de '', me voy con el corazón lleno de todo el amor que ustedes me demostraron. Hoy me quedo mucho más tranquilo porque sé que hay más gente que quiere el personaje de '' que aquellos a los cuales el personaje les incomoda".Cerró su mensaje con una frase que le solía decir su abuela:"Mi abuela eracuando decía que 'en burro mijo'"...Algunossugirieron que la petición para que no estuviera Méndez en la nueva temporada de la serie, habría sido del propio, mientras que otros culparon a la empresa"Ese es elque no quiere que le quiten protagonismo. Eres un actorazo y para nosotros siempre serás el gran ''".