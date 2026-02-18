No habrá reencuentro entre Chacorta y Aurelio Casillas en temporada 10
El actor señala que la exclusión de su personaje en la nueva temporada fue decisión de Telemundo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El regreso de "El Señor de los cielos " con la actuación Rafael Amaya
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, de nuevo como "Aurelio Casillas" será una realidad en la temporada 10 de la serie, el actor mexicano, quien estuvo ausente, anunció que estará de vuelta, eso sí no se podría ver en pantalla el esperado reencuentro entre los hermanos "Casillas", "Aurelio" y "Víctor", mejor conocido como "Chacorta".
Así lo dio a conocer Raúl Méndez, quien el dio vida a "Chacorta" durante las primeras temporadas de la exitosa serie de Telemundo, este personaje, el hermano explosivo de Aurelio, sí regresó para la serie "Dinastía Casillas", sin embargo, a través de un sincero mensaje, Méndez reveló por qué no se daré en reencuentro entre los hermanos "Casillas".
Tras su exitosa aparición en "Dinastía Casillas", Raúl Méndez agradeció el amor mostrado a su personaje, uno de los más entrañables del universo "Casillas", y en respuesta a los cuestionamientos sobre su aparición en la temporada 10 de "El señor de los cielos", Méndez negó que esto vaya a ocurrir, a pesar, dijo, de que lo solicitó directamente.
"La respuesta es no. En esto quiero ser profundamente transparente y profundamente sincero con ustedes. Yo fui personalmente a las oficinas de Telemundo en Miami para poner sobre la mesa lo que significaría para ustedes un reencuentro entre estos dos personajes; desgraciadamente la decisión, o la condición, como ustedes quieran leerlo ya estaba tomada", expresó el actor.
Precisó que por decisiones tomadas por la empresa Telemundo, el personaje de "Chacorta Casillas" no estará en la nueva temporada de la serie inspirada en la vida narcotraficante mexicano Amado Carrillo.
"Por lo tanto no habrá reencuentro entre estos dos personajes y no, 'Chacorta' no estará en la décima temporada de 'El señor de los cielos', decisiones tomadas por la empresa", expresó.
Raúl Méndez confesó que haber estado en "La dinastía Casillas" le permitió descubrir qué tan querido es el personaje de "Chacorta", y él, con eso se queda.
"En la vida no se pueden ganar todas las batallas es correcto pero sí se puede aprender de cada una de ellas y yo aprendí muchísimo de 'La dinastía Casillas', me voy con el corazón lleno de todo el amor que ustedes me demostraron. Hoy me quedo mucho más tranquilo porque sé que hay más gente que quiere el personaje de 'Chacorta' que aquellos a los cuales el personaje les incomoda".
Cerró su mensaje con una frase que le solía decir su abuela:
"Mi abuela era sabia cuando decía que 'el miedo no anda en burro mijo'"...
Algunos fans sugirieron que la petición para que no estuviera Méndez en la nueva temporada de la serie, habría sido del propio Rafael Amaya, mientras que otros culparon a la empresa Telemundo.
"Ese es el Rafael Amaya que no quiere que le quiten protagonismo. Eres un actorazo y para nosotros siempre serás el gran 'Chacorta'".
no te pierdas estas noticias
No habrá reencuentro entre Chacorta y Aurelio Casillas en temporada 10
SLP
El Universal
El actor señala que la exclusión de su personaje en la nueva temporada fue decisión de Telemundo.
Así eran los cumpleaños de José José
SLP
El Universal
José Joel compartió los gustos y regalos que su padre prefería en sus cumpleaños.