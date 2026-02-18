Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal., titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que sepensiones "exorbitantes" en el gobierno federal, que van más allá de los ingresos de la presidentaEn lade la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Buenrostro expuso "las pensiones más grandes" para los extrabajadores de confianza. Mostró que en la extintahay poco más de 14 mil extrabajadores, lo que representa al añode pesos; 9 mil 457 extrabajadores, casi el 70%, reciben una pensión mensual de 100 mil a un millón de pesos."Tenemos una persona que recibe un poquitode pesos mensuales. A los jubilados de, además se lesSobre la Renta, parcialmente, la gran parte del impuesto lo que representade pesos adicionales por año", refirió."Esta es laque en el proceso de liquidación llevó lasde todo el sector público, representando hastael", agregó.En el, apuntó, las pensiones en promedio son de 7 mil millones y en instituciones comorondan alrededor de 6 mil 600 y 8 mil 400.Sobre, expuso que tiene un padrón de poco más dejubiladas, a las cuales se les paga caside pesos al año. Son 144 personas pensionadas dey reciben montos superiores a la Presidenta, lo que representa mil 827 millones de pesos más al año.En, cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general: "No corresponde a su nivel salarial". Mil 096 casos ganan más que el personal en activo."Los pensionados dereciben en promedioque el", dijo Buenrostro.En el caso de, cuenta conjubiladas, a las que se les paga cerca dede pesos al año; 2 mil 199 reciben montos superiores a lo que gana la Presidenta y representa 4 mil 500 millones de pesos más. 45 mil 680 casos superan las pensiones dely 8 mil 157 casos superan las pensiones del"Todas estasestán muy por encima de losy del resto del gobierno", dijo al exhibir también a