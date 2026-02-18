Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias
Se detectaron pensiones millonarias en Luz y Fuerza, Pemex y CFE que superan ampliamente el promedio nacional.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional
para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se detectaron pensiones "exorbitantes" en el gobierno federal, que van más allá de los ingresos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Buenrostro expuso "las pensiones más grandes" para los extrabajadores de confianza. Mostró que en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay poco más de 14 mil extrabajadores, lo que representa al año 28 mil millones de pesos; 9 mil 457 extrabajadores, casi el 70%, reciben una pensión mensual de 100 mil a un millón de pesos.
"Tenemos una persona que recibe un poquito más de un millón de pesos mensuales. A los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, además se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta, parcialmente, la gran parte del impuesto lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales por año", refirió.
"Esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional", agregó.
En el Inegi, apuntó, las pensiones en promedio son de 7 mil millones y en instituciones como ISSSTE e IMSS rondan alrededor de 6 mil 600 y 8 mil 400.
Sobre Pemex, expuso que tiene un padrón de poco más de 22 mil personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25 mil millones de pesos al año. Son 144 personas pensionadas de Pemex y reciben montos superiores a la Presidenta, lo que representa mil 827 millones de pesos más al año.
En 618 casos, cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general: "No corresponde a su nivel salarial". Mil 096 casos ganan más que el personal en activo.
"Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional", dijo Buenrostro.
En el caso de CFE, cuenta con 54 mil personas jubiladas, a las que se les paga cerca de 41 mil millones de pesos al año; 2 mil 199 reciben montos superiores a lo que gana la Presidenta y representa 4 mil 500 millones de pesos más. 45 mil 680 casos superan las pensiones del ISSSTE y 8 mil 157 casos superan las pensiones del IMSS.
"Todas estas paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno", dijo al exhibir también a Nafin, Banobras y Bancomext.
