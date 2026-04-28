Nueva fractura en Las Ultrasónicas: pelea por registro de canciones

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

atraviesan un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

como sucedió hace 24 años, cuandodejó la agrupación. En esta ocasión, las diferencias son entreque, a través de diferentes comunicados, cuentan su parte de la historia y el porqué de sus problemas.Jenny, la guitarrista de la banda, compartió unen sus redes sociales, en donde indicaba que este lunes trató de publicar en ladede "Las Utras" un adelanto de su próximo álbum, sin embargo, no pudo hacerlo, ya que vio que ya no podía manejar laEsto debido a que, a quien señaló como una exintegrante del grupo, habríaa Jenny como administradora de la; ahora, es la bajista la única que puede manejar el contenido compartir en @las_ultrasonicas."Me doyque lade, manejada por mí y la exbajista ya no me permite, fui", expresó.También afirmó que lade Glam ya tenía un tiempo, perode laSin embargo, fue la propiaque respondió, con otro, en el que hizoy expuso que lo que habría detonado los problemas era que se percató de algunas, cuando estaban por registrar los derechos de autor de sus nuevas canciones."Jennifer y yo, Rosalía, estuvimos creando nuevos sencillos para ustedes. Sin embargo, a la hora de hacer trámites de, empecé a notas múltiples, lo que, claramente, provocó unae inconformidad de ambas partes", explicó.Glam indicó que yacony, además, aclaró que, pese a Jenny afirmó que ya no era, ante la ley, sigue siéndolo."En la vía, sigo siendo parte de la agrupación, más allá delque fue lanzado,y sin autorización de mi parte".Y aunque la bajista dijo quea que se esclareciera elpara hablar de lo que vivió, sí indicó que, a pesar de quees uno de los proyectos más valiosos en los que ha participado, este también estuvo marcado por"No se confíen de nadie,es lo que parece, recuerden siempre asesorarse e investiguen antes de empezar una banda, sonen los que esta banda ha sido también mi proyecto, se volvió uno de los dos proyectos más importantes y hermosos de mi vida, sin embargo, a veces, lo más hermoso también se convierte en lo más feo y doloroso. Hay proyectos que son pura pantalla, no son nada coherentes, ni son lo que dicen ser o, no todas sus partes".En 2002, la líder del grupo,abandonó el grupo, según la cantante, esto se debió a que "cuando pasó todo lo de grabar el disco, nos peleamos cabr*n, se portaron de la ching*da y, cuando acabamos de grabar el disco, una de ellas registró las canciones a su nombre, no estuvo chido, ese pleito, por eso, fue cuando dije 'no, yo ya me voy'".", una rola compuesta únicamente por Jessy, estápor las tres integrantes, de ese momento del grupo, incluiday Ali Gua Gua.