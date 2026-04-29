Nuevo rostro de Olivia Wilde desata teorías y preocupación entre fans

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La actriz

está dando de qué hablar por su

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, el cual ha generado una mezcla de preocupación por su salud y especulaciones sobre procedimientos estéticos.Wilde, de, ha aparecido públicamente en varios eventos como lade la película "", los premios Fashion Trust U.S 2026 en Nya Studios, y más recientemente asistió a la doceava ceremonia de entrega del premio Breakthrough.El tema de conversación en redes se ha centrado en lo distinta que luce, sobre todo su, y se ha especulado que al igual que con otras celebridades, Olivia podría haber usado, fármaco para la diabetes, como método de adelgazamiento rápido, lo que suele producir el llamado "de" ().-----¿Qué le pudo haber pasado alde(Buccal Fat Removal): Se debate si se sometió a esta, que elimina las almohadillas de grasa de las mejillas para definir más los pómulos, una tendencia creciente en Hollywood.Proceso natural de envejecimiento: Muchos seguidores defienden que simplemente está envejeciendo de forma natural y que factores como lade la alfombra roja o elacentúan sus rasgos.: Algunos medios sugieren que los años recientes, marcados por su mediáticapor la custodia de sus hijos con Jason Sudeikis, podrían haber afectado su estado físico., es unade cine irlandoestadounidense, es reconocida por sus papeles en las series "" y "Dr. House"; ha aparecido, entre otras producciones, en "Cowboys & Aliens", "In Time", "Drinking Buddies" y "Rush".