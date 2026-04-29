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Nuevo rostro de Olivia Wilde desata teorías y preocupación entre fans

El debate incluye desde envejecimiento natural hasta uso de fármacos y cirugías estéticas en Hollywood.

Por El Universal

Abril 29, 2026 02:09 p.m.
A
Nuevo rostro de Olivia Wilde desata teorías y preocupación entre fans

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La actriz

Olivia Wilde
está dando de qué hablar por su cambio

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, el cual ha generado una mezcla de preocupación por su salud y especulaciones sobre procedimientos estéticos.
Wilde, de 42 años, ha aparecido públicamente en varios eventos como la promoción de la película "The Invite", los premios Fashion Trust U.S 2026 en Nya Studios, y más recientemente asistió a la doceava ceremonia de entrega del premio Breakthrough.
El tema de conversación en redes se ha centrado en lo distinta que luce, sobre todo su rostro, y se ha especulado que al igual que con otras celebridades, Olivia podría haber usado Ozempic, fármaco para la diabetes, como método de adelgazamiento rápido, lo que suele producir el llamado "rostro de Ozempic" (pérdida de grasa facial).
-----¿Qué le pudo haber pasado al rostro de Olivia Wilde?
Extracción de grasa bucal (Buccal Fat Removal): Se debate si se sometió a esta cirugía estética, que elimina las almohadillas de grasa de las mejillas para definir más los pómulos, una tendencia creciente en Hollywood.
Proceso natural de envejecimiento: Muchos seguidores defienden que simplemente está envejeciendo de forma natural y que factores como la iluminación de la alfombra roja o el maquillaje acentúan sus rasgos.
Estrés personal: Algunos medios sugieren que los años recientes, marcados por su mediática ruptura con Harry Styles y batallas legales por la custodia de sus hijos con Jason Sudeikis, podrían haber afectado su estado físico.
Olivia Wilde, es una actriz y directora de cine irlandoestadounidense, es reconocida por sus papeles en las series "The O. C." y "Dr. House"; ha aparecido, entre otras producciones, en "Cowboys & Aliens", "In Time", "Drinking Buddies" y "Rush".

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