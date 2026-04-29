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‘YO SIEMPRE A VECES’, PREMIADA A MEJOR GUIÓN EN CANNES

Por EFE

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
‘YO SIEMPRE A VECES’, PREMIADA A MEJOR GUIÓN EN CANNES

La serie española ‘Yo siempre a veces’, una producción del dúo creativo conocido como ‘Los Javis’ (Calvo y Ambrossio), ganó este martes el premio a mejor guión del festival Canneseries, que cada año galardona a las mejores series en la ciudad balneario de Cannes, en el sureste francés. El equipo de guionistas premiado está compuesto por las cocreadoras de la serie, Marta Bassols y Marta Loza -que firman su primera producción-, junto a Almudena Monzú.

      “Esto todavía no me lo creo -dijo Loza a EFE a propósito de su llegada a Cannes-. Era una serie pequeña, hecha con mucho mimo, con un equipo femenino mayoritariamente, (...) me ha sorprendido mucho que con nuestra primera producción estemos en Cannes y que a la gente le esté gustando tanto”. En seis capítulos, ‘Yo siempre a veces’ cuenta la maternidad de Laura (Ana Boga) tras quedarse embarazada de Rubén (David Menéndez) a la semana de conocerse, una historia que, según dijo Bassols a EFE, “a todas las personas les toca una herida que tengan abierta”, sea o no maternal. 

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