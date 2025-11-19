Octava edición del Tecate Comuna revela sus horarios y escenarios

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Este sábado se celebrará el Tecate Comuna y, cuando más impacientes se encontraban sus seguidores por conocer los horarios en que se presentarán las bandas, el festival, con sede en Puebla, publicó el itinerario oficial, el cual ya está causando el disgusto de algunos que, por sus preferencias musicales, tendrán que debatirse acerca de qué artista preferirán ver pues, muchos de ellos tocarán casi a la misma hora.

Se trata de la octava edición del festival que, por una vez más, se llevará a cabo en el Foro Cholula, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula.

Desde la mañana de este miércoles, cuando en sus redes sociales, Tecate Comuna daba a conocer algunos preliminares sobre el evento, relacionados con qué objetos están permitidos ingresar y cuales no, varias y varios usuarios mostraron la inquietud que los albergaba ya que la fecha se acercaba y no había aún una resolución acerca de los horarios.

Una usuaria de Instagram manifestó su preocupación, argumentado que su familia ya le había pedido cuentas acerca de a qué hora arribaría al recinto, que abrirá sus puertas, a partir de las 12:00 pm.

"¿A qué hora suben los fucking horarios?, ya mi mamá me está preguntando si esto es real".

Al poco rato, los organizadores del festival compartieron los horarios, los cuales marcan en qué escenario y a qué hora se presentarán los músicos y los grupos de esta edición, en la que la presentación de Zoé y Foster the people son las que más expectativas han estado causando.

Horarios del Tecate Comuna, ¿en qué escenario encuentro a mi banda favorita?

En el escenario Tecate, el principal, podrás ver:

Rubytates

1:25 a 2:05 pm

Andrés Obregón

2:35 a 3:30 pm

Midnight Generation

4:14 a 5:05 pm

Julieta Venegas

6:00 a 7:00 pm

Zoé

8:00 a 9:15 pm

Foster the people

10:35 a 11:35

Rich Mafia, Alemán y Gera Mx

12:45 a 1:35 am

En el escenario Oppo podrás ver:

Disco Bahia

12:55 a 1:25 pm

La santa Cecilia

2:05 a 1.25 pm

Guitarricadelafuente

3:30 a 4:15 pm

Kevin Kaarl

5:05 a 6:00 pm

Siddhartha

7:00 a 8:00 pm

Molotov

11:45 a 12:45 am

Víctimas del doctor Cerebro

1:35 a 2:15 am

Escenario Mágico

Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad

1:25 a 2:05 pm

Silvestre y la naranja

2:45 y 3:30 pm

El kuelgue

4:15 a 5:05 pm

Khea

6:00 a 7:00 pm

Mago de Oz

8:05 a 8:55 pm

Maldita vecindad

10:30 a 11:45 pm

Los wookies

12:45 a 1:35 am

Escenario Templo

La fanfarria del capitán

12:50 a 1:25 pm

Mario Santander

2:05 a 2:45 pm

La Delio Valdez

3:30 a 4:15 pm

Meme del Real

5:05 a 6:00 pm

Los Bunkers

7:00 a 8:00 pm

Miguel Mateos

9:15 a 10:00 pm

Apocalyptica

11:45 a 12:45 am.