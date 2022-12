Ofelia Medina emprende lucha por más apoyo al cine mexicano

A-AA+

Para la actriz Ofelia Medina no es de extrañarse lo que sucede con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), cuya crisis económica la ha orillado a cancelar la convocatoria para la ceremonia de los Premios Ariel 2023, ya que se está viviendo un momento de no reconocimiento de la cultura.

"Los miembros de la Academia luchamos para que el cine mexicano tenga el apoyo que debe tener, no es verdad lo que están diciendo las autoridades que apoyan con no sé cuántos millones", dijo la actriz y activista.

Medina comentó que es una pena que suceda esto con una industria que debería ser orgullo nacional, ya que ha dado al mundo excelentes trabajos como "Bardo" (2022), de Alejandro González Iñárritu, o "Noche de fuego" (2022), que fue escrita y dirigida por Tatiana Huezo, que en el Festival de Cine de Cannes obtuvo una mención especial en la sección Una cierta mirada y varios premios Ariel, entre ellos el de Película.

"Hay tantas películas que reflejan lo que somos, el cine mexicano es nuestro espejo y no podemos perderlo, ya lo dijo Guillermo del Toro, todos vamos a presionar a las autoridades y a poner lo que podamos".

Así que, como mujer de acción que es, Ofelia Medina ya planea una subasta con piezas de vestuario que pertenecieron a grandes figuras del cine nacional, como Pedro Armendáriz, Dolores del Río y de ella, que usó en historias como "Rina" (1977), "Frida, naturaleza viva" (1986), entre otras, y que están en sus manos; de concretarse, la estaría realizando en febrero en Casa Lamm.

"Creo que hay diálogo abierto y muchos artistas estamos dispuestos a entablar conversación y a proponer, no somos oposición, somos proposición, tenemos propuestas que tienen que ser escuchadas", expresó.