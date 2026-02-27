Omar Fierro se adapta a nuevas generaciones para seguir vigente

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).-

, recordado por su trabajo en

como "Amor en silencio" (1988) y "Mi pequeña soledad" (1990), asegura que el formato ya no es una barrera para ejercer su oficio. Para él, actuar sigue siendo lo esencial, sin importar si la historia se graba en, vertical o para cualquier pantalla."Pues la verdad es que al final del día yo como actor actúo. Lo que me pide el libreto, ahí me toca actuar, frente a una cámara de cine o frente al público", expresó a los medios de comunicación.Durante la alfombra roja de, el actor, protagonista del microdrama "Destinada a ser la dueña", hizo un llamado a los productores para definir con claridad si apuestan por influencers o por actores profesionales, señalando que en ocasiones las figuras de internet son elegidas más por sus números que por su preparación."Que o. No todos los influencers son actores", comentó Fierro.Creadores de contenido comose han integrado a este, que ya cuenta con más de 80 microcontenidos pensados para ser consumidos desde el celular o tabletas electrónicas. Sobre esta nueva etapa,, director general de Contenidos y Producción de TelevisaUnivision, destacó querepresenta una"La empresa que inventó la telenovela ahora crea el, porque para nosotros enel mundo es vertical. Y eso no es menor. No solo es un cambio, es un, una nueva experiencia y un complemento a lo tradicional, que fue lo que nos puso en el mundo hace más de 80 años", explicó.