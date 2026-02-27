Omar Fierro se adapta a nuevas generaciones para seguir vigente
ViX Micro presenta más de 80 microcontenidos en formato vertical para dispositivos móviles.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).-Omar Fierro , recordado por su trabajo en telenovelas
como "Amor en silencio" (1988) y "Mi pequeña soledad" (1990), asegura que el formato ya no es una barrera para ejercer su oficio. Para él, actuar sigue siendo lo esencial, sin importar si la historia se graba en formato horizontal, vertical o para cualquier pantalla.
"Pues la verdad es que al final del día yo como actor actúo. Lo que me pide el libreto, ahí me toca actuar frente a un teléfono, frente a una cámara de cine o frente al público", expresó a los medios de comunicación.
Durante la alfombra roja de ViX Micro, el actor, protagonista del microdrama "Destinada a ser la dueña", hizo un llamado a los productores para definir con claridad si apuestan por influencers o por actores profesionales, señalando que en ocasiones las figuras de internet son elegidas más por sus números que por su preparación.
"Que o contraten influencers o contraten actores. No todos los influencers son actores", comentó Fierro.
Creadores de contenido como Diego Rodríguez y Danny Alfaro se han integrado a este formato vertical, que ya cuenta con más de 80 microcontenidos pensados para ser consumidos desde el celular o tabletas electrónicas. Sobre esta nueva etapa, Damián Villar, director general de Contenidos y Producción de TelevisaUnivision, destacó que ViX Micro representa una evolución natural del melodrama.
"La empresa que inventó la telenovela ahora crea el melodrama en vertical, porque para nosotros en ViX Micro el mundo es vertical. Y eso no es menor. No solo es un cambio, es un nuevo paradigma, una nueva experiencia y un complemento a lo tradicional, que fue lo que nos puso en el mundo hace más de 80 años", explicó.
ViX Micro presenta más de 80 microcontenidos en formato vertical para dispositivos móviles.
