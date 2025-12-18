Omar Núñez revela razones de la ruptura con Tammy Parra

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- A casi tres años de la mediática ruptura entre Omar Núñez y Tammy Parra, el creador de contenido decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos que pusieron fin a su compromiso, anunciado apenas horas antes durante un viaje por Europa.

La historia, marcada por acusaciones de infidelidad y una fuerte exposición mediática, volvió a cobrar relevancia luego de que Núñez asegurara estar cansado de que su nombre siga ligado únicamente a esa polémica.

Omar Núñez explica por qué terminó su compromiso con Tammy Parra

A través de un video publicado en su canal de YouTube, titulado "Quiero cerrar este ciclo", el también empresario explicó que optó por guardar silencio durante años debido a que no se sentía emocionalmente preparado para hablar del tema.

"No quiero que mi identidad ni mis proyectos sigan siendo definidos por un error que reconocí y por el cual me disculpé."

Asimismo, reconoció que mantuvo conversaciones con otra mujer mientras aún se encontraba en la relación, aunque negó que dicha situación haya trascendido a un encuentro físico.

"Me mandé mensajes con otra mujer mientras estaba en una relación. Ese fue mi error, pero nunca me vi con nadie."

Aunado a ello, detalló que la difusión de esos mensajes generó una fuerte presión mediática, así como ataques y amenazas en su contra.

"Se lo confesé a mi expareja y, aunque fue una decepción, era algo que pensábamos trabajar antes de que se hiciera público."

Tras esto, según su versión, ambos acudieron a terapia de pareja con la intención de enfrentar la crisis y evaluar una posible reconciliación. Sin embargo, afirmó que existieron factores externos que influyeron en la manera en que la ruptura se expuso públicamente.

También habló sobre la forma en que su expareja abordó la ruptura en entrevistas, podcasts y otros espacios mediáticos. Indicó que, en un inicio, el discurso fue moderado, pero con el paso del tiempo se volvió más confrontativo.

"Al inicio se expresaba con respeto y decía que era un buen hombre, pero la había cagado, y que había dejado la vara alta. Al ver que hablar mal de mí y denigrarme le funcionaba más, empezó a hablar diciendo que mi desempeño en la cama era malo, que mi físico era malo, y que era muy infeliz estando conmigo, porque claro, monetizaba más eso."

Ante ello, dijo que decidió tomar distancia definitiva para proteger su bienestar emocional, ya que aseguró que, en privado, los mensajes que recibía no coincidían con el discurso público.

"Cuando regresaba de las entrevistas, después de haber hablado mal de mí, me decía que no era verdaderamente lo que sentía. Que las cosas que decía eran solamente porque le habían dado alcohol."

Asimismo, rechazó versiones que lo señalaban como dependiente económicamente de Tammy Parra y sostuvo que siempre buscó apoyarla en su crecimiento profesional.

"Siempre intenté impulsarla para que cumpliera sus metas. Me da gusto que hoy esté logrando lo que siempre quiso."

¿Por qué se volvieron viral Omar Núñez y Tammy Parra?

Omar Núñez y Tammy Parra se posicionaron como una de las parejas más seguidas en redes sociales durante la pandemia, gracias a su contenido conjunto de retos y vlogs. Su relación ganó notoriedad hasta el anuncio de su compromiso en París, el cual fue ampliamente celebrado por sus seguidores.

No obstante, días después del anuncio comenzaron a circular capturas de mensajes que vinculaban a Núñez con otras mujeres, situación que derivó en la cancelación inmediata del compromiso y en una ruptura que rápidamente se volvió viral.