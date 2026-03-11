Omar Suárez no cree que Aracely Arámbula esté muy contenta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).-

, productor de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en "", habla de la recientede, el primogénito de lay Luis; cree que, por la forma en que "la Chule" ha protegido a sus hijos, durante todos estos años, no debe de estar nada contenta con lo que sucedió.Esta semana, "" captó a la, acompañada de sus dos hijos,y Daniel, a punto de abordar un vuelo que los llevaría fuera de México.La novedad fue que el vespertino obtuvo lasde, el hijo que "la Chule" tuvo con "el Sol de México" hace 19 años pues, ahora que ya tiene la, el medio no se ve comprometido por violar el derecho a la intimidad de un menor.Y, si bien, lano ha hecho ningún pronunciamiento, en sus, y, en cambio, ha compartido videos de otras cuestiones,, que ha trabajado con ella por alrededor de 16 años, piensa que fue un hecho que pudo disgustarla, esto debido a que ha sido testigo de lo mucho que ha procurado lade los jóvenes."Evidentemente, siempre losy losdurante muchos años, no creo que sea algo que le haya agradado mucho, pues cada quien sabe cómo maneja a sus hijos y cómo se maneja de manera personal", consideró.Para, el hecho de que tanto, como elde los jóvenes, sean, no los obliga a sentirse con la responsabilidad de darse a conocer frente a las cámaras."A pesar de que () tiene dos padres muy famosos, no quiere decir que, en este momento, él se dedique a unapero, bueno, son cosas que tampoco se pueden controlar y, en algún momento, iba a suceder", señaló.El productor teatral también habló de la impresión que tiene de "la Chule" como madre, pues, durante los preparativos para el estreno de "",y Daniel frecuentaron el teatro, como acompañantes de Arámbula y, él, pudo atestiguar la forma en que lalos ha criado."Nosotros convivimos mucho, son jóvenes muy bien educados, llegan y saludan a todo mundo, de verdad,lo ha hecho muy bien", precisó.