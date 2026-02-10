ORGULLO LATINO

MIAMI (EE.UU.), -Politólogos y académicos resaltaron este lunes que Bad Bunny acertó en su show deportivo del domingo al resaltar que América no es un sinónimo de Estados Unidos, un error que siempre ha sorprendido a los latinoamericanos en este país.

Este acto del puertorriqueño fue tan polémico porque en Estados Unidos ´América´ se usa como sinónimo corto del país, explica a EFE Omar Wasow, profesor asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Berkeley.

"Para los ciudadanos de Estados Unidos, hay una perspectiva estrecha, que es que ´América´ quiere decir ´Estados Unidos de América´. Y creo que la mayoría de los estadounidenses no piensan en América Latina o América del Sur, o ni siquiera América del Norte", argumenta Wasow en una entrevista.

En su show del Super Bowl, Bad Bunny dejó claro que América es el nombre de todo el continente con un despliegue de todas las banderas de la región, uno de los elementos de su espectáculo más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por la derecha estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cantante cerró su concierto en el deporte más estadounidense al grito de "¡Dios bendiga a América!", con un balón de fútbol americano que decía "Together we´re America" ("Juntos somos América") y un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

UN "CHOQUE" GEOPOLÍTICO

El concepto de América de Bad Bunny se contrapone al de la Administración del presidente Donald Trump, quien ha pedido renombrar el Golfo de México como ´Golfo de América´ y ha revivido la Doctrina Monroe, que señala que "América es de los americanos", en referencia a los estadounidenses.

La exhibición de banderas extranjeras en el evento más visto de la televisión estadounidense causó críticas de ´influencers´ del movimiento MAGA (´Make America Great Again´), como Matt Walsh y Laura Loomer, quien pidió realizar una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) contra los participantes.

LA "UNIÓN AMERICANA" DE BAD BUNNY

Wasow, experto en relaciones raciales y étnicas, destaca que la presentación de Bad Bunny "intencionalmente" promueve el "orgullo" de una "identidad panlatinoamericana".