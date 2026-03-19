"Paco", el perro salvavidas de Madrid que conquista las redes

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales se ha viralizado el

de "

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", un perrito de la, en España, que tiene una habilidad impresionante, pues sabe realizar(RCP) a humanos.El, compartido por la misma dependencia española, fue grabado durante uno de losdelpara resucitar a personas.En el, que ha causado sensación en redes sociales, se ve a "" protagonizando unluego de que un compañero de la"colapsa" sobre el piso.Las imágenes muestran al perro corriendo hacia la persona, quien ha sufrido un supuesto desmayo, para comenzar a brincar con sus patas delanteras sobre su pecho, replicando la presión que se ejerce durante lavital de la RCP.Tras algunos intentos, else recuesta sobre el pecho de la persona afectada, se dirige a suy comienza lade nuevo -dando a entender que espera unos momentos para ver si funcionó o es necesario volver a realizar el procedimiento.Tras unade RCP, eldel piso y le brinda unos cariños a, enpor su gran trabajo.Desde lade la capital española explicaron que este tipo debuscan visibilizar la labor de los perros de servicio y la importancia de losespecializados que reciben los caninos para apoyar a las fuerzas de seguridad en diferentes áreas.Eldeha sido reproducido y compartido de manera masiva a través de las diferentes, donde sigue acumulando comentarios y reacciones que celebran la gran habilidad de este "".