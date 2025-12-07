logo pulso
Panteón Rococó hace vibrar la Arena Potosí en su gira de 30 años

La banda celebró ante miles de asistentes.

Por Pulso Online

Diciembre 07, 2025 01:28 p.m.
A
Panteón Rococó hace vibrar la Arena Potosí en su gira de 30 años

La banda mexicana Panteón Rococó celebró tres décadas de trayectoria con un concierto que reunió a miles de asistentes en la Arena Potosí, donde el público respondió desde el primer acorde con gritos, luces y un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la noche.

Katy y Justin se dejan ver

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen por fin juntos en las redes sociales de la cantante, después de que han dejado ver juntos en momentos románticos, pero es la primera vez que Katy comparte fotos y ...

Desde temprano, los fans abarrotaron el recinto para corear los temas clásicos de la agrupación. La energía creció canción tras canción, hasta alcanzar su punto máximo cuando sonaron "La Dosis Perfecta" y "La Rubia y el Demonio", momentos en los que el slam, los saltos y el coro multitudinario se apoderaron del lugar.

El concierto avanzó entre riffs de guitarra, trompetas y mensajes de agradecimiento de la banda, que destacó la conexión histórica con el público potosino. La interacción constante entre los músicos y la audiencia reforzó el tono celebratorio de una gira que se ha distinguido por repasar tres décadas de música.

De acuerdo con personal de seguridad y organizadores, el espectáculo se desarrolló sin incidentes relevantes, con alta afluencia y una respuesta ordenada por parte de los asistentes, quienes permanecieron de pie durante gran parte del evento.

Al cierre, Panteón Rococó agradeció la entrega del público y adelantó que la gira continuará por distintas ciudades del país, manteniendo vivo el espíritu que los ha acompañado desde sus inicios.

