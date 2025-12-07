logo pulso
Ve alianza como amenaza

Jane Fonda alertó sobre los riesgos que trae para la industria del cine la compra de Warner por parte de Netflix

Por EFE

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
La dos veces ganadora del Oscar, la actriz estadounidense Jane Fonda, cree que la compra de la compañía Warner por Netflix es “una acuerdo comercial catastrófico” que amenaza a toda la industria del entretenimiento. 

En un comunicado publicado anoche en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció ayer, viernes.

Se trata de “una escalada alarmante” al crear un conglomerado “que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda”, señala la nota.

“No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley”, agrega el comunicado.

La declaración de Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”. 

“Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió. 

 Netflix anunció que adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

