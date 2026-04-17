Paramount y Warner Bros: Ellison asegura 30 estrenos y ventana exclusiva en cines

LOS ÁNGELES (AP) — El director ejecutivo y presidente de Paramount Skydance, David Ellison, hizo grandes promesas a los propietarios de salas de cine el jueves en CinemaCon en Las Vegas. Ellison afirmó que garantizará 30 estrenos al año entre Paramount y Warner Bros., y que se compromete a una ventana exclusiva en cines de 45 días "a partir de hoy".

"Larga vida al cine", manifestó Ellison.

Un espectáculo lleno de estrellas y un compromiso con las salas

La adquisición pendiente por parte de su empresa de Warner Bros. Discovery, en un acuerdo valorado en 111.000 millones de dólares, ha sido fuente de mucha preocupación y especulación en Hollywood y en el sector de la exhibición. Pero Ellison llegó a la conferencia listo para demostrar a los exhibidores presentes que va en serio con su compromiso con las películas y las salas, con un pulido mini filme sobre el pasado y el futuro del estudio dirigido por Jon M. Chu y narrado por Tom Cruise. El promocional incluyó apariciones especiales de Will Smith, Mark Wahlberg, Chris Pratt, Timothée Chalamet, John Krasinski y Teyana Taylor, y cerró con música grandilocuente y Cruise sentado sobre la icónica torre de agua de Paramount.

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Cruise dice en el video: "El futuro es Paramount y el futuro se ve bastante bien desde aquí".

Ellison les dijo a los exhibidores: "Amo el cine y amo las películas. Siempre lo he hecho y siempre lo haré", y prometió: "pueden contar con nuestro compromiso total".

El estudio también anunció que una tercera película de "Top Gun" está en desarrollo, en etapa de guion, con Cruise de regreso.

Paramount montó un gran espectáculo para los exhibidores con apariciones de Johnny Depp, Billie Eilish y James Cameron. Promocionaron franquicias y propiedad intelectual previstas, como la versión de acción real de "Call of Duty", "A Quiet Place Part III" y la cuarta película de "Sonic the Hedgehog". También presentaron originales, incluida la adaptación de "Tomorrow, and Tomorrow and Tomorrow" con Daisy Edgar-Jones, una nueva película de Damien Chazelle con Cillian Murphy y Daniel Craig, y el debut como directora de Teyana Taylor, la película de baile "Get Lite".

Depp estuvo allí para hablar de su papel protagónico en "Ebenezer: A Christmas Carol", de Ti West, una historia que, según comentó, lo ha obsesionado desde que era niño. Marlon Wayans, Shawn Wayans y Anna Faris salieron para presentar la sexta "Scary Movie". Y Gina Prince-Bythewood y los actores Thuso Mbedu y Damson Idris también adelantaron la película de acción tribal "Children of Blood and Bone".

Debate sobre la fusión

Paramount Skydance alcanzó un acuerdo a finales de febrero para adquirir Warner Bros. Discovery, que ha estado en el centro de muchas conversaciones en la feria comercial y convención sobre cuáles podrían ser las implicaciones para el debilitado negocio de la exhibición.

Nadie mencionó a Paramount durante la presentación de más de dos horas de Warner Bros. el martes, pero varios de los cineastas que aparecieron estuvieron entre los miles que firmaron una carta abierta en contra de la fusión, incluidos Denis Villeneuve y J.J. Abrams. De hecho, el único estudio aparte de Paramount que la mencionó siquiera fue Amazon MGM, que es producto de una fusión de 8.500 millones de dólares, y lo hizo en un promocional irreverente de la secuela de "Spaceballs".

Cameron, quien codirigió la próxima película de concierto de Paramount "Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)", es uno de los cineastas que ha dicho que apoya el acuerdo y que no le inquieta la posibilidad de una Warner Bros. propiedad de Paramount. En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, Cameron elogió a Ellison como un "narrador nato" que "realmente se preocupa por las películas".

"Es el hombre indicado para el trabajo de dirigir un gran estudio, y ahora parece que va a tener dos de ellos, ya sabes, reunidos bajo su liderazgo, lo cual no me molesta en absoluto", expresó Cameron.

La cuestión regulatoria

Paramount, que cerró su propia fusión de 8.000 millones de dólares con Skydance hace apenas unos meses, prometió que estrenará 15 películas en cines en 2026. El acuerdo espera una votación de los accionistas a finales de este mes y la aprobación regulatoria del gobierno a nivel estatal y federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aún debe pronunciarse sobre la combinación de gran impacto que podría darle a Paramount poder para fijar precios sobre películas y otras ofertas, lo que potencialmente perjudicaría a los clientes.

En documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, Paramount señaló: "Nuestra prioridad es construir un negocio y una industria vibrantes y saludables —que apoyen a Hollywood y a los creativos, beneficien a los consumidores, fomenten la competencia y fortalezcan el mercado laboral en general".

También han dicho que buscarían maneras de ahorrar unos 6.000 millones de dólares mediante recortes de empleo en "operaciones duplicadas".

Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes. Warner Bros., con 102 años de historia, tiene una biblioteca cinematográfica que incluye "Harry Potter", "Superman" y "Barbie".

El senador demócrata Cory Booker celebró el miércoles una audiencia de atención pública en Washington, D.C., sobre el posible impacto anticompetitivo de la consolidación de dos de los cinco grandes estudios de Hollywood en uno solo.

El actor Mark Ruffalo, quien ha sido uno de los críticos más contundentes de la fusión, afirmó: "Decenas de miles de trabajadores quedarán más empobrecidos, junto con las audiencias a las que servimos".

David Borenstein, quien acaba de ganar un Oscar por su documental "Mr. Nobody Against Putin", señaló que esto podría erosionar aún más el acceso al cine documental, "porque un pequeño número de distribuidores ha consolidado el poder y ha decidido alimentar a las audiencias con una dieta estrecha y políticamente segura de contenido". Aunque ni Paramount Studios ni Warner Bros. son particularmente conocidos por sus estrenos de no ficción, las empresas de WBD CNN y HBO sí lo son.

Ellison no asistió a la reunión en Washington, D.C., el miércoles. Una portavoz de Ellison confirmó que asistió a un funeral el miércoles.