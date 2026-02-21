Fallece Willie Colón, uno de los íconos de la salsa

Willie Colón murió hoy a los 75 años de edad, así se confirmó en su cuenta de redes sociales. El músico es considerado una de las figuras clave en la historia de la salsa; en el comunicado se informó que el cantante partió en paz rodeado de toda su familia.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia.

Desde hace unos días se pedían oraciones por la salud del músico, creador de himnos salseros.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", se lee.

Willie Colón fue un influyente trombonista, compositor, productor y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, considerado una de las figuras clave en la historia de la salsa.

En sus inicios junto a Héctor Lavoe brilló con temas como "Aguanilé", "Che Che Colé", "Gitana" y "Timbalero", que ayudaron a definir el sonido salsero de los años 60 y 70. Más adelante, su histórica colaboración con Rubén Blades dio vida a clásicos como "El gran varón", "Calle Luna, Calle Sol" y "Oh, Qué Será?", piezas con fuerte contenido social que trascendieron generaciones.

También sobresalen éxitos como "Idilio", "Talento de televisión" y "Sin poderte hablar", que consolidaron su popularidad internacional y su capacidad para combinar romanticismo, crítica social y ritmos contagiosos. Estas canciones no solo fueron éxitos comerciales, sino que se convirtieron en referentes obligados dentro del repertorio salsero.

Nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, y desde muy joven destacó por su talento musical. En la década de los 60 irrumpió con fuerza en la escena latina de la mano del sello Fania Records, donde formó una histórica dupla con Héctor Lavoe, creando discos emblemáticos que marcaron a toda una generación y ayudaron a consolidar el sonido salsero a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, Colón no solo brilló como intérprete, sino también como productor y arreglista, colaboró con artistas como Rubén Blades y Celia Cruz. Su estilo innovador, que fusionó ritmos caribeños con influencias urbanas y mensajes sociales, lo convirtió en un referente cultural más allá de la música.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, dejó un legado fundamental en la música latina y en la identidad cultural de la comunidad hispana en Estados Unidos.

