Pee Wee Habla de la Detención por Alcohol y la Reciente Muerte de su Padre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pee Wee hace frente a la situación legal en la que estuvo involucrado hace 17 días, cuando fue arrestado en Texas, por conducir bajo los efectos del alcohol; asevera que fue la reciente muerte de su padre la que lo llevó a esa situación tan desafortunada.

Irvin Salinas Martínez, nombre de pila de Pee Wee, alcanzó el éxito al integrarse a los Kumbia Kings, en 2003, la época dorada de la agrupación; tras su salida de la banda, el joven cantante probó suerte como solista y hasta como actor de Televisa, y si bien siempre estuvo apoyado por sus fans más cautivos, con los años, su nombre fue perdiendo peso en el mundo del entretenimiento.

En los recientes meses ha vuelto a dar de qué hablar por problemas con las autoridades de Estados Unidos, país en el que reside.

El pasado 10 de agosto, el intérprete de 36 años fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, en Texas. Además, el músico se transportaba en su vehículo en paños menores; recuperó su libertad, luego de pagar 5 mil dólares.

Ahora, a propósito de su visita a México, Pee Wee, en entrevista con "Venga la alegría", si bien no negó haber consumido alcohol, tampoco lo reconoció y, en cambio, argumentó que este episodio tuvo lugar derivado del duelo y el dolor que ha supuesto para él la muerte de su padre, don Horacio Salinas, quien perdió la vida hace poco menos de dos meses.

"He vivido momentos muy complicados en estas últimas semanas, desafortunadamente, perdí a mi papá hace un mes, dos semanas, estoy viviendo mi duelo", dijo al matutino.

El intérprete de "Mi dulce niña" contó que, el shock que enfrenta desde que don Horacio trascendió, le impidió compartir la noticia en redes, pues se trató de un evento tan íntimo que prefirió no compartirlo de forma pública.

"No me había reportado anteriormente, porque, literal, ha sido una pérdida muy difícil para mí".

En lo que respecta al desafortunado evento del 10 de agosto, explicó que, dentro del vehículo, viajaba con su hermana, que como él, Lizzy, lloraba por la ausencia de su padre; la euforia y el desencanto por su pérdida, lo llevó a salir con poca ropa y manejar a una velocidad no adecuada, detalló.

"No podía ni siquiera salir de casa, de mi cama, decidí, se me hizo sencillo irme a casa, sin camisa sin tenis, en eso me habla mi hermana, veníamos llorando, me pararon por ir un poco rápido, eso fue lo que realmente pasó, me hicieron un examen de equilibrio, cosa que fue complicada por las circunstancias, no estaba emocionalmente bien", precisó.

También confió que, desde hace ocho años, el paro cardíaco que su padre padeció, mermó su salud y culminó con su vida con un colapso pulmonar.

Precisó que fue él quien lo encontró sin vida, episodio que lo hace cargar con un gran pesar en la actualidad.

"Yo fui quien me lo encontré sin vida, ha sido algo complicado para mí, lo que pasó es que, al final de cuentas, sus pulmones colapsaron, así me lo encontré".