Pepe Aguilar acude a evento en medio de la polémica de Nodal y Ángela

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).-

se presentó, sorpresivamente, en el

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ecuestre. En medio de lasque sugerirían que la relación entre Cristiany su hija Ángela podría atravesar una crisis, el cantante entonó el tema "" y compartió el rato con su esposa Aneliz.Este fin de semana se llevó a cabo el, al que asistieron diferentes personalidades del medio, como, Zoraída Gómez, Aislinn Derbez, Paco Ayala y su esposa, Heydee Hoffman,y Diego Klein, aunque, fue la aparición deuna de las que generó especial emoción.Esto debido a que el cantante no sólo presenció el, en el que participan más de 100 jinetes, sino que montó uno de sus caballos con el que trotó a lo largo del, mientras interpretaba "".Su aparición, como el mismo confesó, no estaba planeada:"Soy su amigo, pero vengo a cantarles unas canciones mexicanas esta tarde, con mucho cariño".El intérprete de regional fue acompañado de su esposa, como mostró en su cuenta de, con una fotografía donde se encuentran disfrutando de los atractivos que ofrecía elAguilar no hizo ningún comentario alusivo a lasque surgieron a raíz del lanzamiento delde "", el nuevo tema deEl trascendido que circula en redes, tiene que ver con el presunto parecido que existe entre, la modelo del video, con Ángela y Cazzu.Luego de quenegara haber tenido conocimiento del contenido del clip, antes de que este se difundiera en sus redes sociales, responsabilizando aldel video, circuló un trascendido que afirmaba que esta situación habría provocado ladel sonoronse con su esposa.Sin embargo, ninguno de ellos ha confirmado o desmentido esta información; días antes, el cantante dijo en una entrevista, en República Dominicana, que la, que tenían planeada para mayo, sería, debido a la inseguridad del estado de, donde desean organizarla, debido que ahí es la familia Aguilar.