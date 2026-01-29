Pepsi presenta comercial sorpresa con oso polar rumbo al Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, Pepsi publicó un comercial para su producto Pepsi Zero Azúcar, el cual se presentará durante el Super Bowl LX. Este nuevo anuncio, titulado The Choice (La Elección) ha generado controversia en plataformas digitales debido a la presencia de un oso polar, mascota utilizada usualmente por Coca-Cola.

En tan solo 45 segundos, el anuncio abordó algunas referencias a polémicas populares de la cultura digital y revivió viejas rivalidades. "El desafío terminó, el ganador está decidido: la elección es PEPSI", escribió la marca. En la plataforma de X, el comercial ya cuenta con más de 560 mil visualizaciones y 29 mil reacciones.

El video comienza con la imagen de un oso polar con los ojos vendados, quien realiza la prueba a ciegas utilizando solo su sentido del gusto. Sobre la mesa hay solo dos opciones a probar: una Coca-Cola Zero Azúcar y una Pepsi Zero Sugar. Al dar un sorbo a la lata de la segunda marca, el oso elige esa bebida y al quitarse la venda se sorprende, desencadenando una crisis de identidad en él.

Esta acción parece confundirlo, por lo que asiste a una sesión terapéutica. "No eres el único... Esto puede ser pesado", responde el psicólogo, interpretado por el ganador del Oscar, Taika Waititi, quien también dirigió el comercial. Aún abrumado, el oso polar camina por las calles de la ciudad y mira hacia el interior de un restaurante a varias personas bebiendo Pepsi con un aire de melancolía.

Luego de un pesado suspiro, un segundo oso polar aparece y con una sonrisa en la cara le ofrece una lata de Pepsi Zero Azúcar. Cansado de ocultar su deseo, el oso la toma y brinda con su compañero. En un cambio de escena, ambos aparecen en un concierto y durante la Kiss Cam son atrapados con la bebida en mano, en referencia al escándalo protagonizado por Andy Byron y Kristin Cabot, exempleados de Astronomer. No obstante, lejos de ocultarse, ambos osos celebran frente a la cámara.

La campaña publicitaria generó gran conmoción entre usuarios en redes sociales, debido a que pone sobre la mesa una vez más la antigua competencia entre las marcas de gaseosas: Coca-Cola y Pepsi, siendo este anuncio comercial una pícara provocación a su histórico rival. De fondo, se puede escuchar la canción "I want to break free" de Queen, una referencia a aceptar tu bebida favorita con libertad.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo 8 de febrero, donde se presentará una versión más corta de este comercial. "Mereces sabor. Mereces Pepsi", se puede leer al final del anuncio, reavivando la guerra de sabor entre ambas marcas. Finalmente, las respuestas de los usuarios enfatizaron en la nostalgia que genera este tipo de campañas publicitarias. "Espera, me encanta este anuncio. Iré a comprarme una Pepsi. El oso polar es tan lindo", escriben.