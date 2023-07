Peso Pluma rompe récord y supera a Bad Bunny en Billboard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Peso Pluma es el primer artista en ocupar la mitad de la lista Hot Latin Songs de Billboard, así lo anunció la revista estadounidense. Hassan Emilio Kabande Laija destronó a Bad Bunny gracias a su más reciente álbum "Génesis".

"Doble P" comenzó su trayectoria artística en 2020, año en que lanzó su primer proyecto musical titulado "Disco en vivo". En el mes de abril, anunció su álbum de estudio "Ah y qué" con el sello El Cartel de los Ángeles.

Para 2022, el cantante de 23 años publicó una colaboración con Natanael Cano y Gabito Ballesteros bajo el nombre "AMG". Y más tarde estrenó el tema "Delivery" junto a Alemán, marcando su ascenso a la fama.

Rápidamente, Kabande Laija escaló las listas de reproducción de plataformas digitales. Desde entonces, se le ha visto realizar duetos con figuras como Becky G, El Alfa, Bizarrap, Grupo Frontera y hasta Belinda expresó sus deseos por trabajar con él.

Hasta hace unos días, Bad Bunny era considerado el primer artista latinoamericano en ocupar la mayoría de posiciones de la lista de Billboard. Sin embargo, el panorama cambió para el "Conejo malo", pues Peso Pluma le arrebató el lugar.

De acuerdo con el medio estadounidense, "Doble P" ocupa 25 posiciones del chart Hot Latin Songs, de las cuales 10 temas corresponden a "Génesis".

Vale la pena mencionar que el intérprete de "Por las noches" hizo su entrada triunfal a la lista en 2022. El líder de los corridos tumbados y Eslabón Armado ingresaron a los rankings más cotizados con la canción "Ella baila sola".

Tal como lo indica el ranking de Billboard, las 25 canciones con las que Peso Pluma desbancó a Bad Bunny son:

-No. 1, "Ella baila sola", con Eslabón Armado (13 semanas en el No. 1)

-No. 2, "La bebe", con Yng Lvcas

-No. 5, "Luna", con Junior H (debut)

-No. 6, "Lady Gaga", con Gabito Ballesteros y Junior H (debut)

-No. 9, "Bye"

-No. 10, "VVS", con Edgardo Nuñez y Los Dareyes de La Sierra (debut)

-No. 11, "Bzrp Music Sessions, Vol. 55", con Bizarrap

-No. 12, "Rubicon" (debut)

-No. 14, "PRC", con Natanael Cano

-No. 15, "Por las noches"

-No. 16, "El azul", con Junior H

-No. 17, "Nueva vida" (debut)

-No. 19, "Lagunas", con Jasiel Nuñez (debut)

-No. 20, "Rosa pastel", con Jasiel Nuñez

-No. 21, "Carnal", con Natanael Cano (debut)

-No. 22, "Plebada", con El Alfa

-No. 24, "Gavilán II", con Tito Double (debut)

-No. 26, "Chanel", con Becky G

-No. 27, "77", con Eladio Carrión

-No. 28, "Zapata" (debut)

-No. 29, "Su casa", con Luis R Conriquez (debut)

-No. 33, "La People", con Tito Double P (debut)

-No. 38, "Las morras", con Blessd

-No. 45, "El tsurito", con Junior H y Gabito Ballesteros

-No. 50, "Ando enfocado", con codiciado y Jaziel Avilez.