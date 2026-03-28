Peso Pluma y Kanye West lanzan tema con guiños mexicanos

Un ring de lucha libre, máscaras y hasta un "chipote chillón", en referencia al personaje de Roberto Gómez Bolaños, "El Chapulín Colorado", forman parte del nuevo material en el que el intérprete de corridos tumbados, Peso Pluma, colabora con el rapero Kanye West.

La canción "Last Breath", incluida en el álbum Bully de Ye, como también se le conoce al estadounidense, y lanzada este 28 de marzo, mezcla inglés y español, además de incluir un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez, artista de latin jazz. En el tema, la Doble P aporta su estilo: con un sello mexicano dentro de la colaboración.

A lo largo del video, en el que también se escuchan influencias de música regional mexicana, se explora el desamor con versos como: "Te lo di todo sin problemas" y "Bésame, mamá, como tú sabes".

En el clip, en blanco y negro, aparecen varios luchadores que se enfrentan a un niño, quien los derrota con su "chipote chillón". En redes sociales, como parte de la estrategia promocional del álbum, Kanye West utilizó referencias a figuras de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y el Rayo de Jalisco.

El estreno también incluyó una listening party. Peso Pluma y Kanye West ya habían colaborado en "Gimme A Second 2", junto a Ty Dolla $ign y Rich The Kid. En Bully, el rapero también reúne a artistas como Don Toliver y CeeLo Green, entre otros.

El álbum cuenta con 18 canciones, y Bianca Censori, pareja de West, participó como directora creativa del proyecto.