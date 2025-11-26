Polémica relación entre Jorge Alberto Aguilera y Aislinn Derbez

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Jorge Alberto Aguilera estuvo casado con la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel (quine recientemente falleció), por más de 30 años. Él vio crecer a la actriz, pues comenzó su relación con su progenitora cuando ella tenía apenas cuatro años de edad, pero ni eso los llevó a entablar una relación cercana, como ambos han reconocido. De hecho, el locutor ha sido abierto al hablar de un comportamiento que no le gustó de Aislinn.

En la entrevista con Matilde Obregón, en la que "el señor Aguilera" recuerda cómo se enamoró de la madre de sus hijas; Michelle y Kiara, también recordó el disgusto que experimentó cuando Aislinn, en uno de los episodios de "La magia del caos", hizo referencia a su estilo de vida cuando era una niña.

El locutor indicó que la actriz habría sugerido que, de niña, las condiciones económicas de su familia no eran las mejores, señalamiento que él negó rotundamente.

"Hace unos meses dijo que su infancia había sido muy 'pinchilla', dijo 'cuando yo estaba chiquilla, traía los zapatos rotos y los calcetines rotos', eso no es cierto, por supuesto que no, luego lo corrigió", señaló.

Fue en la entrevista que Derbez concedió a Yordi Rosado donde reconoció que Aguilera fue un hombre que proveyó a ella y a sus hermanas de una buena vida y que trabajó muy duro para darles lo que pudo a las tres, indistintamente.

"Viví, híjole... toda mi vida con él, hasta los 15, 16 años, él estuvo más presente que mi papá, no tengo tampoco una relación tan cercana, pero fíjate que es un gran hombre, sobre todo, lo veo a través de mis hermanas, para mí, mis hermanas yo las amo, mi mejor hermana en la vida es mi hermana Mich, la amo demasiado y ella ama y adora a su papá y eso lo valoro muchísimo".

Aislinn también reconoció que, mientras vivió en casa de su mamá, Aguilera fue reservado con ella.

"Yo he visto un gran papá, a través de ellas, no para mí tanto, él conmigo era medio distante, pero siempre fue muy responsable, nunca nos faltó nada en la casa, trabajaba muchísimo, una impecabilidad para encargarse de lo que tenía que encargarse, de la casa y de las hijas", expresó.

Él, por su parte, también reconoció que nunca forjó un vínculo cercano a la hija de su esposa.

"Yo la crie hasta que se fue, a los 18 años, no tengo una relación muy cercana con Aislinn, pero sí la tiene con sus hermanas, ellas son muy cercanas, se adoran las tres, se ven muy frecuente y yo la llego a ver por mi nieto, hijo de Michelle, de repente, nos llegamos a ver por ahí".