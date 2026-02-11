Poncho de Nigris explota contra Gabriel Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La alfombra roja de

en Plaza Artz se convirtió en escenario de un enfrentamiento entre el reportero

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y el influencer, el cual quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.Antes del inicio de la conferencia de prensa del martes,realizaba unpara el programa "", conducido por Flor Rubio. En ese momento, el exintegrante de "La casa de los famosos", se acercó para reclamarle porrelacionadas con sus"¿Cuál va a ser mi? Pocos huev*s, no vas a entrar, cabr*n", se escucha decir a De Nigris, mientras se retiraba y repetía: "Con misno, con misno".Durante el intercambio, el influencer tomó losdel reportero y los arrojó, lo que provocó la caída del teléfono con el comunicador realizaba unaTras el incidenteinformó en su cuenta de Instagram que emprenderácontra el regiomontano."Nadie tiene que pasar lo que me pasó. En esta ocasión me tocará irme de frente, cony recalcando que lo que él dice es", publicó."Voy aal señor(...) porque lo que hoy me hizo tiene que ser visto (...) lo voy a hacer de la manera legal. No sé cómo, no sé cuánto me gaste porque sé que contratar uncuesta", declaró.El conflicto se remonta a octubre de 2025, durante una emisión del", donde el periodista habló sobre. En ese espacio, éste señaló que esperaba ver cómo elalcanzaba al influencer por comentarios que consideró ofensivos hacia la comunidad LGBT+."Yo no me voy a morir sin ver elde. Así como habla de las páginas azules, así como hace comentarios muy machistas hacia la comunidad, así como habla de trayectoria (...) no me voy a morir sin ver su", expresó.Al ser cuestionado sobre cuál sería ese, respondió: "¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los, chica, los familiares, hermana".Estasllegaron a De Nigris, quien interpretó esas palabras como unhacia sus; por lo que en emisiones posteriores de "" y en entrevistas con distintos medios, manifestó su"Te metiste con misy les deseaste la muerte (...) te quiero ver y que me lo digas de frente", afirmó.