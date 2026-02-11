Poncho de Nigris explota contra Gabriel Cuevas
Gabriel Cuevas informó que tomará acciones legales tras el altercado ocurrido en conferencia de prensa.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La alfombra roja deRing Royale en Plaza Artz se convirtió en escenario de un enfrentamiento entre el reportero Gabo Cuevas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y el influencer Poncho de Nigris, el cual quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales.
Antes del inicio de la conferencia de prensa del martes, Gabo Cuevas realizaba un live para el programa "Dulce y Picosito", conducido por Flor Rubio. En ese momento, el exintegrante de "La casa de los famosos", se acercó para reclamarle por declaraciones relacionadas con sus hijos.
"¿Cuál va a ser mi karma? Pocos huev*s, no vas a entrar, cabr*n", se escucha decir a De Nigris, mientras se retiraba y repetía: "Con mis hijos no, con mis hijos no".
Durante el intercambio, el influencer tomó los audífonos del reportero y los arrojó, lo que provocó la caída del teléfono con el comunicador realizaba una transmisión en vivo.
Tras el incidente Cuevas informó en su cuenta de Instagram que emprenderá acciones legales contra el regiomontano.
"Nadie tiene que pasar lo que me pasó. En esta ocasión me tocará irme de frente, con verdad y recalcando que lo que él dice es mentira", publicó.
"Voy a demandar al señor Poncho de Nigris (...) porque lo que hoy me hizo tiene que ser visto (...) lo voy a hacer de la manera legal. No sé cómo, no sé cuánto me gaste porque sé que contratar un abogado cuesta", declaró.
El conflicto se remonta a octubre de 2025, durante una emisión del podcast "Cállate los Ojos", donde el periodista habló sobre Poncho. En ese espacio, éste señaló que esperaba ver cómo el karma alcanzaba al influencer por comentarios que consideró ofensivos hacia la comunidad LGBT+.
"Yo no me voy a morir sin ver el karma de Poncho. Así como habla de las páginas azules, así como hace comentarios muy machistas hacia la comunidad, así como habla de trayectoria (...) no me voy a morir sin ver su karma", expresó.
Al ser cuestionado sobre cuál sería ese karma, respondió: "¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos, chica, los familiares, hermana".
Estas declaraciones llegaron a De Nigris, quien interpretó esas palabras como un deseo de muerte hacia sus hijos; por lo que en emisiones posteriores de "Cállate los Ojos" y en entrevistas con distintos medios, manifestó su molestia.
"Te metiste con mis hijos y les deseaste la muerte (...) te quiero ver y que me lo digas de frente", afirmó.
no te pierdas estas noticias
Poncho de Nigris explota contra Gabriel Cuevas
SLP
El Universal
Gabriel Cuevas informó que tomará acciones legales tras el altercado ocurrido en conferencia de prensa.
Joven mexicano relata su experiencia como arbusto en medio tiempo de Bad Bunny
SLP
El Universal
El vestuario de arbusto pesaba 18 kilos y requirió ensayos intensivos para la presentación de Bad Bunny.