PREMIOS BAFTA EL CAMINO A LOS OSCAR

El camino para la próxima entrega del Oscar tendrá este domingo un nuevo registro, cuando se realice la entrega de los premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Los BAFTA, junto con los Globos de Oro, son considerados como termómetro para los próximos ganadores del premio Oscar, pues prácticamente son los mismos títulos en competencia y varios integrantes de la Academia Británica, entre actores, productores y cineastas pertenecen a la de Estados Unidos.

"Una batalla tras otra", del estadounidense Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza las nominaciones con 14 (una más que en el Oscar), seguida por la vampiresca "Pecadores" con 13 (en este caso, tres menos que en el Oscar, donde aspira a 16 estatuillas). "Hamnet" y "Marty Supreme" se encuentran en el tercer escalafón, con 11 oportunidades cada una.

El actor Alan Cumming ("Miniespías" y "007: Goldeneye") será el anfitrión de la entrega a realizarse en el Royal Festival Hall de Londres.

