Propone Salinas Pliego permiso a ciudadanos para portar armas

El pasado 6 de octubre, circuló en redes sociales un video donde se observa el asesinato de un joven de 16 años a manos de hombres armados en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con los videos difundidos en la plataforma X, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre a las 14:24 horas.

En la grabación, se ve a un grupo de hombres reunido afuera de una casa cuando el adolescente, de nombre Ricardo, llegó corriendo, como si tratara de escapar de quienes lo perseguían.

El joven vestía un short gris, una sudadera negra y llevaba una mochila. Al percibir su llegada y la de los hombres armados, los demás se dispersaron rápidamente.

Ricardo se detuvo frente a la casa y levantó la mano, tratando de hacer una señal para que lo dejaran ir. Al no conseguirlo, se lanzó al suelo mientras uno de los atacantes, con un arma y un casco de motocicleta, se acercaba velozmente.

Finalmente, el adolescente fue ejecutado mientras permanecía tendido sobre el asfalto.

No hay un informe oficial de las autoridades municipales o estatales sobre las causas del homicidio.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego lamentó los hechos y propuso el uso de armas.

"INCREÍBLEMENTE triste las imágenes... era un niño desarmado. Yo propongo que los ciudadanos tengan permiso de portar armas, claramente vemos que la gente mala anda armada, ¿por qué los buenos no, me van a salir con que para evitar muertes después de ver este video?", se lee en la publicación.