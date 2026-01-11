Protesta en los Globos de Oro liderada por Mark Ruffalo y Wanda Sykes

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Durante la edición 83 de los premios Globos de Oro que se lleva a cabo en California, EU, figuras como Mark Ruffalo y Wanda Sykes caminaron por la alfombra roja del hotel Beverly Hilton con prendedores que decían "ICE out" y "Be good".

El mensaje es una protesta directa contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de una semana marcada por la violencia.

La acción ocurrió mientras Estados Unidos aún procesaba el impacto del hecho ocurrido en Minneapolis, donde murió la ciudadana estadounidense Renee Good, así como el asesinato de Keith Porter en Los Ángeles a manos de un agente de ICE fuera de servicio. Dos casos que reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza, la impunidad y el papel de esta agencia federal en las comunidades.

¿Qué significa #BeGood?

Los pines formaron parte de la campaña #BeGood, impulsada por profesionales de la industria del entretenimiento y respaldada por organizaciones civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU).

El lema, aparentemente sencillo, busca algo más profundo: recordar la importancia de ser un buen ciudadano, vecino, aliado y ser humano, justo cuando el miedo y la polarización dominan la conversación pública.

Además de la ACLU, la iniciativa cuenta con el apoyo de colectivos como Move On, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y Working Families Power, todos enfocados en la defensa de derechos civiles y laborales. La campaña surge, según un comunicado, tras reportes que señalan a 2025 como uno de los años más mortíferos relacionados con operaciones de ICE en las últimas dos décadas.

No es la primera vez que los Globos de Oro se convierten en un espacio para la protesta. A lo largo de los años, la alfombra roja ha sido escenario de posicionamientos sobre racismo, violencia policial, derechos reproductivos e inmigración.

Actrices como Hannah Einbinder también se sumaron al llamado, exigiendo abiertamente la abolición de ICE y advirtiendo que "nadie está a salvo" bajo el modelo actual de aplicación de la ley migratoria.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la versión fue que el agente actuó en defensa propia durante un operativo, una narrativa que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó públicamente tras ver los videos del incidente. Para Frey, se trató de un uso imprudente del poder que terminó con la muerte de una persona, y pidió abiertamente que ICE abandone la ciudad.