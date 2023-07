RAUW ALEJANDRO CONFIRMA TRUENE CON ROSALÍA, PERO NIEGA INFIDELIDAD

A-AA+

Rosalía y Rauw Alejandro se comprometieron en marzo de este año, pero tan sólo cuatro meses después las versiones de un posible rompimiento comenzaron a acaparar los titulares. Ahora, es el propio puertorriqueño quien rompió el silencio y a través de las redes sociales compartió un comunicado en el que no sólo confirma el truene con la cantante, también deja en claro que no hubo ninguna tercera en discordia. Sí, hace unos meses atrás Rosie y yo terminamos nuestro compromiso”. Asimismo, fue tajante al negar que haya existido algún tipo de infidelidad de por medio, aunque tampoco ahondó en los motivos que tuvieron para decidir no casarse: “Existen miles de motivos que pueden causar una ruptura, en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, agregó.