Rauw Alejandro lleva su tour 'Cosa Nuestra' a México con una fusión musical única
Rauw Alejandro deslumbra en su gira 'Cosa Nuestra' por México, mostrando su versatilidad musical y cautivando a miles de fans en cada presentación.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El quinto álbum de Rauw Alejandro, "Cosa Nuestra", salió en otoño de 2024. Un año después, el cantante reafirma su concepto de exaltar sus raíces puertorriqueñas con "Cosa Nuestra: Capítulo Cero", y ahora lleva esa misma idea a los escenarios con una serie de conciertos.
El "Cosa Nuestra World Tour" llegó a México el pasado domingo en Monterrey, y continuará con cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dos veladas en Guadalajara y dos más en Monterrey.
Durante sus conciertos combina reguetón, salsa y bolero, y además despierta curiosidad por su relación con la cantante española Rosalía, especialmente ante las sospechas de mensajes ocultos en algunas canciones de "LUX", el álbum de la catalana.
En la Ciudad de México, el tour se presentará martes, miércoles, jueves, sábado y domingo en el Domo de Cobre, al oriente de la ciudad, iniciando a las 20:30 horas, aunque las puertas abrirán desde las 18:30 para recibir a los fans más tempraneros.
El acceso al recinto es variado: se puede llegar en transporte público, tomando la línea 9 del Metro hasta la estación Velódromo, o bien en vehículo particular o transporte de aplicación. Se recomienda llegar con anticipación para evitar el tráfico de la zona; además, hay varios estacionamientos en las instalaciones del Palacio de los Deportes, disponibles por orden de llegada.
Entre los temas que se podrán disfrutar destacan: "DE CAROLINA", "Déjame Entrar", "Santa", "Mil Mujeres", "Fantasías", "Desesperados", "NÁUFRAGOS", "La Old Skul", "Carita Linda", "Besito en la Frente", "Buenos Términos" y "Mirando Al Cielo".
En cuanto a artículos permitidos y prohibidos: no llevar alimentos ni bebidas, vapeadores, cigarrillos, drogas o armas. Sí se permiten chamarras, bolsos o mochilas pequeñas, y aunque la temporada de lluvias ha terminado, también se puede ingresar con impermeables o paraguas pequeños.
