logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rauw Alejandro lleva su tour 'Cosa Nuestra' a México con una fusión musical única

Rauw Alejandro deslumbra en su gira 'Cosa Nuestra' por México, mostrando su versatilidad musical y cautivando a miles de fans en cada presentación.

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 04:09 p.m.
A
Rauw Alejandro lleva su tour Cosa Nuestra a México con una fusión musical única

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El quinto álbum de Rauw Alejandro, "Cosa Nuestra", salió en otoño de 2024. Un año después, el cantante reafirma su concepto de exaltar sus raíces puertorriqueñas con "Cosa Nuestra: Capítulo Cero", y ahora lleva esa misma idea a los escenarios con una serie de conciertos.

El "Cosa Nuestra World Tour" llegó a México el pasado domingo en Monterrey, y continuará con cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dos veladas en Guadalajara y dos más en Monterrey.

Durante sus conciertos combina reguetón, salsa y bolero, y además despierta curiosidad por su relación con la cantante española Rosalía, especialmente ante las sospechas de mensajes ocultos en algunas canciones de "LUX", el álbum de la catalana.

En la Ciudad de México, el tour se presentará martes, miércoles, jueves, sábado y domingo en el Domo de Cobre, al oriente de la ciudad, iniciando a las 20:30 horas, aunque las puertas abrirán desde las 18:30 para recibir a los fans más tempraneros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acceso al recinto es variado: se puede llegar en transporte público, tomando la línea 9 del Metro hasta la estación Velódromo, o bien en vehículo particular o transporte de aplicación. Se recomienda llegar con anticipación para evitar el tráfico de la zona; además, hay varios estacionamientos en las instalaciones del Palacio de los Deportes, disponibles por orden de llegada.

Entre los temas que se podrán disfrutar destacan: "DE CAROLINA", "Déjame Entrar", "Santa", "Mil Mujeres", "Fantasías", "Desesperados", "NÁUFRAGOS", "La Old Skul", "Carita Linda", "Besito en la Frente", "Buenos Términos" y "Mirando Al Cielo".

En cuanto a artículos permitidos y prohibidos: no llevar alimentos ni bebidas, vapeadores, cigarrillos, drogas o armas. Sí se permiten chamarras, bolsos o mochilas pequeñas, y aunque la temporada de lluvias ha terminado, también se puede ingresar con impermeables o paraguas pequeños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rauw Alejandro lleva su tour Cosa Nuestra a México con una fusión musical única
Rauw Alejandro lleva su tour Cosa Nuestra a México con una fusión musical única

Rauw Alejandro lleva su tour 'Cosa Nuestra' a México con una fusión musical única

SLP

El Universal

Rauw Alejandro deslumbra en su gira 'Cosa Nuestra' por México, mostrando su versatilidad musical y cautivando a miles de fans en cada presentación.

Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch en Miss Universo
Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch en Miss Universo

Lupita Jones se pronuncia a favor de Fátima Bosch en Miss Universo

SLP

El Universal

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch en medio de controversia en Miss Universo

Adrián Marcelo se pronuncia tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
Adrián Marcelo se pronuncia tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Adrián Marcelo se pronuncia tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

SLP

El Universal

El youtuber Adrián Marcelo comparte su reflexión sobre la violencia en México tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch en polémica de Miss Universo
Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch en polémica de Miss Universo

Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch en polémica de Miss Universo

SLP

El Universal

Ximena Navarrete se pronuncia a favor de Fátima Bosch en medio de controversia en Miss Universo.