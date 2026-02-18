Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometrajes con el drama histórico épico 'PORTO RICO', protagonizado por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado este miércoles Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en 'In the Summers' y 'Frank & Louis'.

'PORTO RICO', coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), es un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.