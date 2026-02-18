logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny

Por EFE

Febrero 18, 2026 12:41 p.m.
A
Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometrajes con el drama histórico épico 'PORTO RICO', protagonizado por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado este miércoles Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en 'In the Summers' y 'Frank & Louis'.

'PORTO RICO', coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), es un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny
Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny

Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny

SLP

EFE

Así eran los cumpleaños de José José
Así eran los cumpleaños de José José

Así eran los cumpleaños de José José

SLP

El Universal

José Joel compartió los gustos y regalos que su padre prefería en sus cumpleaños.

Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show
Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

Sergio Mayer deja su diputación para participar en reality show

SLP

El Universal

La salida del legislador de Morena generó críticas por dejar su cargo en momento clave

"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030
"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030

"K-POP DEMON HUNTERS" SE POSTERGA HASTA 2030

SLP

El Universal