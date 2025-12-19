Reveladas las escenas post créditos de Avatar 3

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de tres largos años, la espera ha llegado a su fin para los fans de Pandora, pues "Avatar: Fuego y cenizas" se estrenó en salas de cine a nivel nacional el pasado jueves 18 de diciembre.

Esta, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, llega con una ola de expectativas. Sin embargo, se está enfrentando a duras críticas por parte de especialistas en la industria y de algunos espectadores, por temas como la duración.

"Avatar: Fuego y cenizas" tiene una duración de 3 horas y 18 minutos, lo que la convierte en la entrega más larga que ha tenido la franquicia, y continúa la historia luego de los hechos de "Avatar: El camino del agua", mientas Jake, Neytiri y sus hijos se enfrentan al duelo luego de la muerte de Neteyam y a una nueva amenaza, con la aparición de una feroz tribu.

¿Hay escena post créditos en "Avatar: Fuego y ceniza?

La cinta, que se une como el tercer capítulo a la franquicia creada por James Cameron, muestra una vez más una mezcla de impresionantes efectos visuales con una narrativa emotiva, que toca temas de familia y supervivencia.

En tradición de las grandes producciones, fans y seguidores de la saga esperan que la nueva película cuente con alguna escena post créditos que revele detalles de la siguiente producción, la cual ha sido confirmada por Cameron, y que los motive a quedarse puestos en sus asientos hasta el último segundo de los 198 minutos que dura la nueva película.

Sin embargo, "Avatar: Fuego y cenizas", no cuenta con ninguna escena post créditos. Esto significa que los espectadores del filme pueden retirarse de la sala en cuanto la película llegue a su fin.

Durante los créditos, lo único que puede apreciarse es el tema "Dream as One", interpretado por la famosa cantante estadounidense, Miley Cyrus, y considerado por muchos un buen contendiente para el Óscar.