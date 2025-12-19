logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Reveladas las escenas post créditos de Avatar 3

Fans de Avatar 3 finalmente sabrán si hay escenas post créditos

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 12:41 p.m.
A
Reveladas las escenas post créditos de Avatar 3

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de tres largos años, la espera ha llegado a su fin para los fans de Pandora, pues "Avatar: Fuego y cenizas" se estrenó en salas de cine a nivel nacional el pasado jueves 18 de diciembre.

Esta, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, llega con una ola de expectativas. Sin embargo, se está enfrentando a duras críticas por parte de especialistas en la industria y de algunos espectadores, por temas como la duración.

"Avatar: Fuego y cenizas" tiene una duración de 3 horas y 18 minutos, lo que la convierte en la entrega más larga que ha tenido la franquicia, y continúa la historia luego de los hechos de "Avatar: El camino del agua", mientas Jake, Neytiri y sus hijos se enfrentan al duelo luego de la muerte de Neteyam y a una nueva amenaza, con la aparición de una feroz tribu.

¿Hay escena post créditos en "Avatar: Fuego y ceniza?

La cinta, que se une como el tercer capítulo a la franquicia creada por James Cameron, muestra una vez más una mezcla de impresionantes efectos visuales con una narrativa emotiva, que toca temas de familia y supervivencia.

En tradición de las grandes producciones, fans y seguidores de la saga esperan que la nueva película cuente con alguna escena post créditos que revele detalles de la siguiente producción, la cual ha sido confirmada por Cameron, y que los motive a quedarse puestos en sus asientos hasta el último segundo de los 198 minutos que dura la nueva película.

Sin embargo, "Avatar: Fuego y cenizas", no cuenta con ninguna escena post créditos. Esto significa que los espectadores del filme pueden retirarse de la sala en cuanto la película llegue a su fin.

Durante los créditos, lo único que puede apreciarse es el tema "Dream as One", interpretado por la famosa cantante estadounidense, Miley Cyrus, y considerado por muchos un buen contendiente para el Óscar.

Fans de Avatar 3 finalmente sabrán si hay escenas post créditos

Xin Xin, la única panda gigante en Latinoamérica, celebra la Navidad con un regalo especial

El festival de música en Rumania desencadenó la condena de 9 meses en prisión para Wiz Khalifa, quien consumió cannabis en pleno escenario.

La temporada 50 de Survivor promete emocionar con la participación de Billie Eilish y Mr Beast en desafíos únicos