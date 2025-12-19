Sheinbaum cuestiona viabilidad de Ley Esposa

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la conocida como Ley Esposa aprobada recientemente en el Congreso de San Luis Potosí y que también se impulsa en Nuevo León, la cual establece que las candidaturas a la gubernatura deberán ser encabezadas por mujeres de cara a la siguiente elección de 2027.

Esta propuesta ha sido interpretada como una vía para postular a las esposas de los actuales mandatarios estatales.

En su conferencia matutina, la Mandataria consideró que el tema merece un análisis jurídico profundo y recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema que garantiza la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas, por lo que cuestionó la necesidad de imponer criterios adicionales a nivel estatal.

"Está bueno el debate. Mi opinión personal es que hay que ver si jurídicamente es procedente o no. El INE ya definió un esquema para garantizar la paridad en las candidaturas a gobernadores y gobernadoras", expresó Sheinbaum.

Explicó que, de cara a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, el INE tiene ya determinado que nueve candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres y ocho por hombres, lo que asegura mayoría femenina y ha permitido incrementar el número de mujeres al frente de los gobiernos estatales.

La titular del Ejecutivo federal destacó que este esquema ha contribuido a romper estereotipos históricos sobre la capacidad de las mujeres para gobernar.

"Ha ayudado mucho a reconocer que las mujeres podemos gobernar. Hoy una buena parte de los mexicanos están gobernados por mujeres", afirmó.

No obstante, expresó reservas sobre disposiciones que obligan a alternar el género de manera estricta en cada entidad. Señaló que este tipo de medidas tiene pros y contras, y advirtió que en algunos casos el fondo del asunto no es la paridad, sino otros intereses políticos.

"Hay que analizar si esto de que sea una vez mujer y otra vez hombre realmente ayuda a las mujeres. No tengo claro que necesariamente sea así", señaló, al tiempo que recomendó a los Congresos estatales revisar con cuidado este tipo de reformas.

Sheinbaum Pardo también reveló que solicitó al ministro en retiro Arturo Zaldívar analizar si estas disposiciones son jurídicamente viables, más allá de que sean impugnadas por algún partido político.

El pronunciamiento de la Presidenta ocurre en el marco de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunciara que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí, al considerar que obligar a postular sólo a mujeres a la gubernatura podría vulnerar principios constitucionales.