Rhea Sheehorn brilla en Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este viernes se estrenó el primer capítulo de "Pluribus", la nueva serie del aclamado director Vince Gilligan, uno de los guionistas, directores y productores estadounidenses más importantes de la televisión estadounidense.

Gilligan fue la mente creativa detrás de dos de las series más exitosas e importantes de hace un par de años, Breaking Bad y Better Call Saul. Ambas series tuvieron gran número de capítulos y miles de fanáticos que aún recuerdan sus historias.

¿Dónde ver el primer episodio de la serie que tuvo 100% en Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes, el reconocido sitio que recopila críticas de cine y televisión la calificó con un 100%, un hito que aumentó más la emoción de todos sus fanáticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La serie está disponible en Apple TV++, está protagonizada por Rhea Sheehorn (quien ya trabajó con Gilligan en "Better Caul Saul"), además tendrá la participación de Karolina Wydra ("Sneaky Pete"), y Carlos - Manuel Vesga ("El secuestro del vuelo 601").

Asimismo, tendrá nueve capítulos, los dos primeros se estrenaron este viernes, y cada viernes tendremos uno nuevo, hasta que la serie termine, el 26 de diciembre.

¿Qué significa el 100% en Rotten Tomatoes?

El sitio conocido por calificar series y películas con tomates, es uno de los más famosos y reconocidos. El "Tomatómetro" (su forma de calificar), muestra la cantidad de reseñas positivas de críticos profesionales y expertos en temas de cine y televisión, si la película o programa tiene al menos 60% de reseñas positivas, se considera "fresca", con un tomate rojo, si la película no cumple o no es del agrado de los críticos para llegar a ese 60%, se considera podrida, lo mostrará a su lado un tomate verde.

Llegar al 100% es algo muy complejo, son pocas producciones que alcanzaron esa calificación, por ejemplo: "No dejar rastro" (2018), "Toy Story 2" (1999), "Antes del amanecer" (1995).