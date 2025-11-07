Beneficios fiscales del SAT en Plan México para empresarios

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó ante empresarios de Estados Unidos los beneficios fiscales en torno al Plan México que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El órgano recaudador de impuestos también explicó los nuevos criterios para la realización de auditorías que se dieron a conocer recientemente.

Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USSC, por sus siglas en inglés), funcionarios del SAT mencionaron la serie de estímulos y beneficios fiscales en proyectos nacionales.

Como ejemplo señalaron las inversiones en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, como parte del Plan México.

Sobre las auditorías, enfatizaron que se trata de revisiones fiscales para detectar prácticas de evasión y contrabando.

Además, sirven para eliminar cualquier tipo de planeaciones que tiendan a la defraudación fiscal, puntualizaron.

Expusieron que lo que se busca es garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecer un marco de equidad y certeza para todos los contribuyentes.

A la par, añadieron, desde 2021 el SAT publica, de manera bianual, las tasas efectivas para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de grandes contribuyentes.

Esto como parte de una buena práctica que genera transparencia y certidumbre fiscal para los principales sectores de la economía, enfatizaron.

Pero, por otro lado, aseguraron, el brazo fiscal es un facilitador para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y lo hace a través de una atención simplificada, con ayuda y orientación a los contribuyentes.

Todo eso, con el objetivo principal de fomentar el cumplimiento voluntario, consolidar un sistema tributario justo y equitativo, afirmaron.

De igual forma, añadieron, eso permite brindar certeza jurídica además de establecer un piso parejo que propicie la inversión.